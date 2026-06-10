Tuổi trẻ Gia Lai sẵn sàng đồng hành cùng sĩ tử “vượt vũ môn”

(GLO)- Với 1.365 tình nguyện viên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại 91 điểm thi trên toàn tỉnh Gia Lai, các cấp bộ Đoàn đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đồng hành cùng hơn 37.500 thí sinh bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để tiếp sức

Công tác chuẩn bị được Tỉnh đoàn triển khai từ sớm trên nền tảng số thông qua các hoạt động tuyên truyền trên fanpage Tuổi trẻ Gia Lai, cổng thông tin Tiếp sức mùa thi và hệ thống chatbot trực tuyến hỗ trợ giải đáp thông tin cho thí sinh.

Bên cạnh đó, các đội hình tình nguyện được kết nối qua các nhóm điều phối trực tuyến nhằm cập nhật tình hình tại các điểm thi theo thời gian thực, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Tại lễ ra quân “Tiếp sức mùa thi” cấp tỉnh diễn ra sáng 10-6, anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn - khẳng định: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” không chỉ hỗ trợ thí sinh trong mùa thi mà còn là môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng; góp phần tạo nên một kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại lễ ra quân “Tiếp sức mùa thi” cấp tỉnh. Ảnh: D.L

“Mong rằng mỗi tình nguyện viên sẽ nêu cao tinh thần kỷ luật, thái độ tận tình, văn minh, chu đáo; phát huy tốt kỹ năng đã được tập huấn để mỗi điểm thi thực sự trở thành nơi lan tỏa tinh thần sẻ chia, để mỗi thí sinh đều cảm nhận được sự đồng hành, tiếp thêm niềm tin và động lực trong suốt kỳ thi” - anh Hiệp nhấn mạnh.

Năm nay, Tỉnh đoàn thành lập 7 đội hình “Tiếp sức mùa thi” cấp tỉnh tại các điểm thi thuộc các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc; gồm Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn, Trường THPT Trưng Vương, Trường THPT Số 1 Trần Cao Vân, Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học, Trường THPT Hùng Vương và Trường THPT Bùi Thị Xuân.

7 đội hình “Tiếp sức mùa thi” cấp tỉnh sẽ bắt đầu hỗ trợ thí sinh tham gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 từ ngày 10-6 đến 13-6. Ảnh: D.L

Các đội hình sẽ đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ nước uống, phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời chuẩn bị sẵn bút viết, thước kẻ, tẩy và các vật dụng cần thiết để hỗ trợ những trường hợp phát sinh trước giờ làm bài.

Để phục vụ công tác tiếp sức, Tỉnh đoàn cũng phân bổ 2.318 chai nước uống do Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô tài trợ và 234 thùng xúc xích do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tài trợ về các địa phương.

Tặng hoa cho đại diện 7 đội hình “Tiếp sức mùa thi” cấp tỉnh tại lễ ra quân. Ảnh: D.L

Về phía tình nguyện viên, “Tiếp sức mùa thi” là chương trình thường niên nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm và sẻ chia với cộng đồng.

Tham gia đội hình “Tiếp sức mùa thi” năm nay, bạn Nguyễn Gia Ân - đoàn viên Trường Đại học Quy Nhơn - chia sẻ: “Vì đã từng là thí sinh đi thi nên tôi hiểu cảm giác hồi hộp trước giờ làm bài. Khi ấy, chỉ cần một lời động viên, một chai nước hay một cây bút được hỗ trợ đúng lúc cũng có thể giúp thí sinh yên tâm hơn. Chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ để góp phần giúp các sĩ tử có một kỳ thi thuận lợi”.

Tiếp sức bằng những hành động thiết thực

Từ sự chỉ đạo, điều phối chung của Tỉnh đoàn, nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh cũng chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại phường Quy Nhơn, Đoàn phường phối hợp với Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn và Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai bố trí lực lượng tình nguyện viên trực tại 4 điểm thi gồm Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn, Trường THPT Trưng Vương và Trường THPT số 1 Trần Cao Vân.

Mỗi điểm thi được chuẩn bị 10 thùng nước uống và 250 quạt nhựa phục vụ thí sinh, phụ huynh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên địa phương còn ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên các điểm thi.​

Chị Nguyễn Thị Vi Vi - Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn - cho biết: “Chúng tôi xác định việc chuẩn bị chu đáo từ sớm sẽ góp phần giúp công tác hỗ trợ thí sinh diễn ra thuận lợi hơn trong những ngày thi. Mong muốn lớn nhất là tạo tâm lý thoải mái, giúp các em tự tin bước vào kỳ thi”.

Các hoạt động tiếp sức còn được triển khai tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa. Tại xã Ia Tul, Đoàn xã thành lập đội Tiếp sức mùa thi gồm 18 thành viên để đồng hành cùng 86 học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh tham gia kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành (xã Ia Pa).

Đoàn xã Ia Tul đã vận động nguồn lực xã hội hóa để chuẩn bị nước uống, sữa, dọn dẹp điểm nghỉ trưa cho học sinh; đồng thời thành lập đội xe ôm miễn phí gồm 4 thành viên, sẵn sàng đưa đón thí sinh khi cần thiết. Đoàn xã cũng tổ chức gặp mặt, động viên và trao quà cho các học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm tiếp thêm động lực thi cử cho các em.

Đoàn xã Ia Tul phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Tul tặng 10 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho các học sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào chiều 9-6. Ảnh: ĐVCC

Là một trong những học sinh được nhận quà hỗ trợ, em Rơ Ô H’Yuin (học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh, thuộc hộ nghèo, mồ côi cha) xúc động: “Gia đình em còn nhiều khó khăn nên sự quan tâm, động viên của các anh chị đoàn viên có ý nghĩa rất lớn. Em cảm thấy được tiếp thêm động lực và sẽ cố gắng hoàn thành tốt kỳ thi để không phụ sự kỳ vọng của gia đình và mọi người”.