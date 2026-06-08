Trao quà “Tiếp sức mùa thi” cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn tại Đak Đoa

(GLO)- Chiều 8-6, tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), UBND xã Đak Đoa tổ chức gặp mặt, động viên và trao quà “Tiếp sức mùa thi” cho 64 học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Đoa; các tổ chức chính trị-xã hội; các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn và các em học sinh lớp 12 thuộc diện được hỗ trợ.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Trung

Tại chương trình, lãnh đạo UBND xã Đak Đoa đã thăm hỏi, động viên, khích lệ tinh thần các em trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; đồng thời nhắc nhở học sinh chuẩn bị tốt về kiến thức, sức khỏe, tâm lý và chấp hành nghiêm quy chế thi để đạt kết quả cao nhất.

Lãnh đạo UBND xã Đak Đoa trao quà “Tiếp sức mùa thi” cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Trung

Dịp này, UBND xã Đak Đoa đã trao 64 suất quà “Tiếp sức mùa thi”, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học lớp 12, cư trú trên địa bàn xã. Tổng kinh phí hỗ trợ là 19,2 triệu đồng.

Hoạt động nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT; thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác giáo dục và đào tạo, góp phần tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.