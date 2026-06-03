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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

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XUÂN TRANG MẠNH HÀ
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(GLO)- Chiều 2-6, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang - Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh nhằm rà soát các điều kiện tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Tại điểm thi Trường THPT Pleiku (phường Pleiku) và Trường THCS Võ Thị Sáu (xã Đak Đoa), đoàn công tác đã kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, phòng thi, khu vực bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống điện, nước, camera giám sát cùng các điều kiện phục vụ kỳ thi.

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Đoàn kiểm tra kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm thi Trường THCS Võ Thị Sáu (xã Đak Đoa). Ảnh: Mạnh Hà

Theo báo cáo của các đơn vị, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cơ bản hoàn tất. Các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương án bảo mật đề thi, bài thi và các điều kiện bảo đảm an toàn phục vụ kỳ thi.

Đồng thời, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, công tác y tế và hỗ trợ thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nghe báo cáo công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường THPT Pleiku (phường Pleiku). Ảnh: Mạnh Hà

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận sự chủ động của các địa phương, đơn vị trong công tác chuẩn bị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ các điều kiện tổ chức thi; chủ động phương án ứng phó với thời tiết bất lợi; bảo đảm an ninh, an toàn ở tất cả các khâu.

Đặc biệt, các địa phương, đơn vị cần lưu ý công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng phương án hỗ trợ học sinh và cán bộ coi thi ở xa, hạn chế việc đi lại trong thời gian diễn ra kỳ thi, bảo đảm sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền quy chế thi, nâng cao nhận thức cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ; chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm quy chế bằng thiết bị công nghệ cao.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại Trường THPT số 2 Quang Trung (phường An Khê).

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