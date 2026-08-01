Phường Pleiku thành lập 2 phòng chuyên môn, bổ nhiệm 5 cán bộ lãnh đạo

(GLO)- Chiều 31-7, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố Nghị quyết thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị; đồng thời trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 18/7/2026 của HĐND phường Pleiku, 2 phòng chuyên môn được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị nhằm bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ theo quy định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động của chính quyền địa phương.

Phường Pleiku tổ chức lễ công bố Nghị quyết thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị.

Dịp này, UBND phường trao quyết định bổ nhiệm 5 cán bộ. Cụ thể, ông Hồ Thanh Sơn, nguyên Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, giữ chức Trưởng phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị. Bà Nguyễn Thị Thúy Tâm và bà Trương Thị Ái Vi, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, lần lượt được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

Ông Đỗ Tiến Giang và ông Nguyễn Ngọc Quang - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường và Phó Giám đốc Ban Quản lý phường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Pleiku Đặng Toàn Thắng đề nghị các phòng chuyên môn nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc, tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND phường trao quyết định cho 5 cán bộ được giao nhiệm vụ mới.

Đối với các cán bộ được bổ nhiệm, đồng chí mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, sâu sát cơ sở, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng chính quyền phường hoạt động hiệu lực, hiệu quả.