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Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Sáng 17-7, Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng đông đảo đảng viên thuộc 8 chi bộ trực thuộc.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng; duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng và kịp thời quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

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Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Đảng bộ cũng hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy, giảm từ 10 phòng chuyên môn xuống còn 7 phòng, đồng thời kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự phù hợp, bảo đảm hoạt động ổn định.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên cả 4 loại hình báo chí và các nền tảng số, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng chính trị.

Chất lượng các sản phẩm báo chí tiếp tục được nâng cao; đội ngũ phóng viên, biên tập viên chủ động bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời đời sống xã hội, lan tỏa những mô hình hay, điển hình tiên tiến. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí; quản lý tài chính, tài sản công và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động được triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

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Các đảng viên thuộc Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ xác định tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phát triển báo chí đa nền tảng, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí; kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện các quy chế, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, công tác phát triển đảng viên, cũng như phát huy vai trò nêu gương, tinh thần phê bình và tự phê bình của đảng viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là trong bối cảnh cơ quan thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị các chi bộ rà soát nguồn phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng; người đứng đầu chi bộ chịu trách nhiệm về chỉ tiêu phát triển đảng viên. Cùng với đó, tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giáo dục chính trị, tư tưởng và chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, nhất là trên không gian mạng.

Đối với nhiệm vụ chuyên môn, Bí thư Đảng ủy yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng của Trung ương, của tỉnh; đồng thời rà soát, đổi mới các chuyên trang, chuyên mục để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng.

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