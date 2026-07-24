HĐND phường Diên Hồng thông qua 7 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Ngày 24-7, tại Hội trường 19/5, HĐND phường Diên Hồng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ tư (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND phường, trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐND phường đã ban hành 17 nghị quyết, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như kế hoạch đầu tư công, phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và phân bổ ngân sách, biên chế cán bộ, công chức, kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND, UBND phường và sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khai mạc kỳ họp. Ảnh: Đỗ Hằng

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; kết quả hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kỳ họp cũng nghe UBND phường trình các tờ trình về điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách năm 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước (đợt 1) năm 2026; đồng thời tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết, gồm: Quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND phường khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách phường năm 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước (đợt 1) năm 2026; quy định chế độ tiền lương, chế độ dinh dưỡng và chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao phường Diên Hồng; quy định mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao do phường tổ chức; thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị thuộc UBND phường Diên Hồng; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026.

Đại biểu HĐND phường biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng. Ảnh: Đỗ Hằng

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đoàn Hữu Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh, sau thời gian làm việc dân chủ, trách nhiệm, đổi mới và hiệu quả, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Các đại biểu đã thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu, chi ngân sách và các mặt công tác 6 tháng đầu năm; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí đề nghị UBND phường khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết vừa được thông qua thành chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND phường tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Trước khi khai mạc kỳ họp, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử - văn hóa Nhà lao Pleiku nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).