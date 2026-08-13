Ban Chấp hành Trung ương Đoàn truy tặng bằng khen cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Sáng 13-8, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ia Ko tổ chức lễ truy tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Thượng sĩ Kpă Thiêp, nguyên chiến sĩ Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Dự buổi lễ có Thượng tá Vũ Thành Trung - Phó Chính ủy Sư đoàn 10; đại diện Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân đoàn 34; lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 28; cấp ủy, chính quyền xã Ia Ko và thân nhân gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp.

Đại diện Trung đoàn 28 trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho đại diện gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp. Ảnh: N.T

Tại buổi lễ, đại diện Trung đoàn 28 khẳng định hành động dũng cảm của Thượng sĩ Kpă Thiêp thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, sẵn sàng hy sinh vì tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Đại diện gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Trung ương Đoàn và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã thông tin, trưa 20-7, trong thời gian nghỉ phép về thăm gia đình, trên đường từ rẫy trở về nhà tại xã Ia Ko, Hạ sĩ Kpă Thiêp phát hiện 2 người dân bị điện giật, bất tỉnh. Không chút do dự, anh lao vào kéo các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau khi cứu được 2 người dân, cả 3 người đều bất tỉnh và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Chư Sê cấp cứu. Hai nạn nhân sau đó qua cơn nguy kịch, hồi phục sức khỏe. Riêng Hạ sĩ Kpă Thiêp không qua khỏi. Kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai xác định nguyên nhân tử vong là sốc do rung tim dẫn đến suy tim tối cấp vì điện giật.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: N.T

Ghi nhận hành động đặc biệt dũng cảm của anh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 đã quyết định thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ đối với đồng chí Kpă Thiêp vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định số 3120/QĐ-UBND truy tặng bằng khen đối với quân nhân Kpă Thiêp vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong dũng cảm cứu người gặp nạn. Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1197/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp.