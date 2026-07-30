Xã Đak Sơmei tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2026

(GLO)- Tối 29-7, tại làng Kon Jốt Nak (xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai), Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Đak Sơmei phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Lý Anh Việt-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai; đồng chí Đinh Ơng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xã cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể và thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh, xã và đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn.

Quang cảnh ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại xã Đak Sơmei.

﻿Ảnh: Lạc Hà

Tại chương trình, đồng chí Lưu Văn Vui - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Đak Sơmei đã báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn viên thanh niên xã Đak Sơmei trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Theo đó, trong 7 tháng đầu năm 2026, Đoàn Thanh niên xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Triển khai hiệu quả Đề án 3306, duy trì các đội hình "Bình dân học vụ số", gặp mặt 21 quân nhân xuất ngũ, tiễn 21 thanh niên lên đường nhập ngũ...

Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Lạc Hà

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng quà cho 10 cá nhân thuộc gia đình chính sách và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn; UBND xã Đak Sơmei cũng trao bằng khen cho tập thể Ban dân quân chính làng Kon Jôt Nak và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai đã dành tặng 20 phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, luôn nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn xã.

Tại ngày hội, Ban Chấp hành Đoàn xã phối hợp cùng Công an xã đã ra mắt mô hình “Thanh niên nói không với ma túy” với 11 thành viên.