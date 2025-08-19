Pleiku: 32 tập thể, cá nhân được khen thưởng về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Chiều 18-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; đồng thời, ghi nhận những đóng góp quan trọng của Công an phường Pleiku trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Xuân Phước biểu dương những kết quả mà lực lượng Công an phường đã đạt được. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, lực lượng Công an phường cần tiếp tục đổi mới toàn diện công tác, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao; xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho 2 tập thể. Ảnh: B.B

Dịp này, 1 cá nhân của phường được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 2 tập thể được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen; 6 tập thể và 23 cá nhân được Chủ tịch UBND phường Pleiku tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.