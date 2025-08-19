Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Pleiku: 32 tập thể, cá nhân được khen thưởng về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 18-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

anh-2.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; đồng thời, ghi nhận những đóng góp quan trọng của Công an phường Pleiku trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Xuân Phước biểu dương những kết quả mà lực lượng Công an phường đã đạt được. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, lực lượng Công an phường cần tiếp tục đổi mới toàn diện công tác, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao; xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

anh-3.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho 2 tập thể. Ảnh: B.B

Dịp này, 1 cá nhân của phường được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 2 tập thể được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen; 6 tập thể và 23 cá nhân được Chủ tịch UBND phường Pleiku tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Cứu thành công ngư dân trôi dạt một ngày trên biển

Gia Lai: Cứu thành công ngư dân trôi dạt một ngày trên biển

Chính trị

(GLO)- Thông tin từ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cho biết: Lúc 19 giờ ngày 12-8, đơn vị đã tiếp cận tàu vận tải VTT-169 (thuộc Công ty CP Vận tải Xuân Toàn, ở tỉnh Ninh Bình) để tiếp nhận ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, trú phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) bị nạn trên biển vào bờ an toàn.

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Đứng chân trên vùng biên giới của tỉnh, thời gian qua, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 và Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15) đã tích cực giúp đỡ Nhân dân, nhất là các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang tỉnh trên tuyến biên giới

“Quả đấm thép” của lực lượng vũ trang Gia Lai trên tuyến biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)-Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) là lực lượng chủ công phối hợp với các đơn vị biên phòng bảo vệ tuyến biên giới phía Tây tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập.

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 1-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ bế mạc Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI năm 2025. Đội tuyển Công an tỉnh Gia Lai đạt thành tích cao ở nhiều nội dung thi đấu và đạt giải ba toàn đoàn.

Vững vàng thế trận, sẵn sàng trước mọi thách thức

Vững vàng thế trận, sẵn sàng trước mọi thách thức

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Hôm nay (1.8), Ðảng bộ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bước vào nhiệm kỳ mới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Công an tỉnh xác định rõ mục tiêu nâng cao năng lực thích ứng, đổi mới toàn diện, hành động quyết liệt, hiệu quả.

null