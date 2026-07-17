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Lữ đoàn Tăng 273 khai mạc lớp tập huấn cán bộ giai đoạn 2 năm 2026

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Sáng 17-7, Lữ đoàn Tăng 273 (Quân đoàn 34) khai mạc lớp tập huấn cán bộ giai đoạn 2 năm 2026. Đại tá Nguyễn Đại Hùng - Lữ đoàn trưởng chủ trì và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có đội ngũ cán bộ trong toàn Lữ đoàn Tăng 273. Trong thời gian 7 ngày, cán bộ được tập huấn chung 4 ngày và tập huấn theo chuyên ngành 3 ngày.

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Lữ đoàn Tăng 273 khai mạc lớp tập huấn cán bộ giai đoạn 2 năm 2026. Ảnh: Nguyễn Tú

Lớp tập huấn tập trung nghiên cứu, quán triệt những nội dung trọng tâm về công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; thống nhất một số nội dung về điều lệnh, công tác tham mưu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Đồng thời, cán bộ được bồi dưỡng, cập nhật những nội dung mới về văn bản, quy định, hướng dẫn của cấp trên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Đại Hùng nhấn mạnh, lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành và phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ. Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng 273 yêu cầu cán bộ tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định lớp học; tích cực trao đổi, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị.

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Lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ của đơn vị. Ảnh: Nguyễn Tú

Thông qua lớp tập huấn nhằm tiếp tục thống nhất nhận thức, phương pháp tổ chức thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị; kịp thời bổ sung, cập nhật những nội dung mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và năng lực tổ chức chỉ huy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Qua đó, góp phần xây dựng Lữ đoàn Tăng 273 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

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