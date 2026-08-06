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Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Gia Lai đoạt giải Nhì bảng C cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng”

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THÚY TRINH
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(GLO)- Đội Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) xuất sắc đoạt giải nhì bảng C tại Cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng”.

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Đội tuyển Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) xuất sắc giành giải Nhì tại Bảng C. Ảnh: Mạnh Cường

Cuộc thi do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức. Bảng C diễn ra sáng 6-8 tại TP. Hà Nội có sự tham gia của 13 đội thuộc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an các tỉnh, thành phố gồm: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Cần Thơ, Cà Mau, Quảng Ngãi, An Giang, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh.

Các đội trải qua các phần thi về kiến thức chuyên môn, kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và phối hợp tác chiến trong lĩnh vực an ninh mạng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) hoàn thành tốt các nội dung thi và giành giải nhì bảng C.

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Phần thi của đội Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai). Ảnh: Mạnh Cường

Kết quả này là những nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong quá trình nghiên cứu, học tập, rèn luyện, thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây cũng là động lực để đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực, chủ động đấu tranh, phòng ngừa và xử lý hiệu quả các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

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