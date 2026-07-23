Huấn luyện thực chất, sẵn sàng chiến đấu cao

(GLO)- Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới công tác huấn luyện, Quân đoàn 34 chú trọng huấn luyện sát thực tế, gắn với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và giáo dục chính trị.

Nhờ đó, chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp của các đơn vị không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huấn luyện sát thực tế, nâng cao trình độ bộ đội

Có mặt tại Lữ đoàn Công binh 7 khi đơn vị bước vào giai đoạn 2 của mùa huấn luyện năm 2026, chúng tôi chứng kiến không khí luyện tập khẩn trương ở nội dung bắc cầu, phà vượt sông.

Giữa cơn mưa bất chợt, từng khẩu lệnh vẫn vang dứt khoát, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương điều chỉnh cầu phà, căn dòng nước để triển khai cầu vượt. Những động tác thuần thục phản ánh quá trình rèn luyện nghiêm túc, sát thực tế.

Huấn luyện bắc cầu phao vượt sông của Lữ đoàn Công binh 7. Ảnh: V.H

Đại tá Đinh Quang Thái, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 7, cho biết: Bước vào giai đoạn huấn luyện mới, đơn vị quán triệt nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ huấn luyện, nhất là các nội dung chuyên ngành. Đồng thời, đơn vị chú trọng huấn luyện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao khả năng xử lý các tình huống thực tế.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Quân đoàn 34 tổ chức tập huấn cán bộ theo đúng phân cấp, bảo đảm đội ngũ trực tiếp huấn luyện nắm vững nội dung, phương pháp truyền đạt và có năng lực quản lý bộ đội.

Tỷ lệ cán bộ huấn luyện đạt khá, giỏi trên 82%, tăng 2,5% so với năm trước. Sự chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu đã góp phần khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, tạo nền tảng nâng cao chất lượng huấn luyện.

Thực hiện phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu và lấy thực hành làm chính, Quân đoàn 34 đã hoàn thành tốt các mục tiêu huấn luyện đề ra. Chất lượng huấn luyện bộ binh, binh chủng, kỹ thuật, chiến thuật tiếp tục được nâng lên.

Huấn luyện vượt chướng ngại vật tại Lữ đoàn Công binh 7. Ảnh: V.H

Đối với chiến sĩ mới, 100% hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu; kết quả kiểm tra đạt 81,5% khá, giỏi, tăng 3,1% so với năm trước. Tất cả chiến sĩ mới đều an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị. Trong kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1, tỷ lệ khá, giỏi đạt 79,2%; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Xây dựng chính quy, nâng cao sức mạnh tổng hợp

Đứng chân trên địa bàn chiến lược với địa hình rộng, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Quân đoàn 34 luôn chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Trong các cuộc diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp đại đội, tiểu đoàn, Quân đoàn đưa vào nhiều tình huống phức tạp, yêu cầu người chỉ huy xử trí linh hoạt, quyết đoán và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng bộ binh, pháo binh, phòng không, tăng thiết giáp. Qua diễn tập thực binh, trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới của bộ đội được nâng lên, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới.

Lữ đoàn Tăng 273 là đơn vị có sức mạnh chiến đấu cao, khả năng cơ động nhanh, hỏa lực mạnh. Vì vậy, công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hiệp đồng quân, binh chủng luôn được đơn vị đặc biệt coi trọng.

Trung tá Phạm Văn Trung - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 273 - cho biết: Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, đơn vị chú trọng huấn luyện để bộ đội thích nghi với môi trường tác chiến mới, điều kiện chiến đấu và địa bàn phức tạp; đồng thời tăng cường hành quân cơ động, huấn luyện đêm nhằm nâng cao thể lực, khả năng phối hợp giữa bộ binh, xe tăng và các binh chủng khác.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 luôn gắn huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật. Các đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình thời sự, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ chủ trì nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam. Hằng năm, 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia học tập chính trị, kết quả kiểm tra đều đạt yêu cầu, trong đó trên 85% đạt khá, giỏi.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên mọi mặt công tác, Quân đoàn 34 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu, đạt nhiều kết quả cao trong các hội thi, hội thao và diễn tập. Những kết quả đó góp phần xây dựng Quân đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.