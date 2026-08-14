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Quân đoàn 34 đạt giải nhì toàn đoàn tại Hội thao phòng thủ dân sự 2026

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THIÊN DI
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(GLO)- Đội tuyển Quân đoàn 34 gồm 22 huấn luyện viên, vận động viên vừa giành giải nhì toàn đoàn tại Hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026.

Hội thao diễn ra từ ngày 10 đến 13-8 tại Lữ đoàn 86 (Binh chủng Hóa học, Hà Nội), với sự tham gia của 19 đoàn vận động viên trong toàn quân. Sau 3 ngày tranh tài, đội tuyển Quân đoàn 34 đã hoàn thành tốt các nội dung thi đấu.

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Quân đoàn 34 giành giải nhì Hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Kết quả, đội tuyển Quân đoàn 34 giành giải nhì nội dung ứng phó, khắc phục sự cố phóng xạ, môi trường; giải nhì nội dung bắn súng K54 đồng đội; giải ba phần thi lý thuyết và giải ba nội dung ứng phó, khắc phục sự cố cháy nổ, hóa chất độc hại.

Bên cạnh thành tích tập thể, Thượng úy Bùi Trọng Tài (Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9) và Trung úy QNCN Vi Khánh Duy (Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Sư đoàn 10) được Bộ Quốc phòng trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc tại hội thao.

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Đoàn vận động viên của Quân đoàn 34 đạt giải nhì toàn đoàn tại hội thao. Ảnh: ĐVCC

Để chuẩn bị cho hội thao, Quân đoàn 34 chủ động tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt qua hội thao cấp cơ sở, tổ chức luyện tập từ ngày 3-6. Trong quá trình huấn luyện, đội tuyển tập trung rèn luyện thể lực, kỹ năng chuyên môn, khả năng phối hợp, hiệp đồng và xử trí các tình huống.

Mặc dù thời gian chuẩn bị không dài, điều kiện luyện tập còn khó khăn, thời tiết có thời điểm nắng nóng, mưa thất thường, nhưng đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm kế hoạch, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thành tích tại hội thao là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên. Hội thao cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh, khả năng phối hợp, hiệp đồng và xử trí tình huống, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, tìm kiếm cứu nạn trong tình hình mới.

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