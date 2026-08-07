Tổ chức bắn đạn thật tại thao trường thuộc xã Bình An ngày 11 và 12-8

(GLO)- Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 (Quân khu 5) thông báo tổ chức bắn đạn thật tại thao trường của đơn vị ở xã Bình An (tỉnh Gia Lai) vào ngày 11 và 12-8. Trong thời gian diễn tập, người dân tuyệt đối không đi vào khu vực thao trường để bảo đảm an toàn.

Theo thông báo của Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2, nội dung diễn tập do Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện, gồm các bài bắn, ném bom với các loại máy bay Su-27, Su-30 và trực thăng.

Máy bay Su-30 sẽ thực hiện diễn tập các bài bắn, ném bom mục tiêu mặt đất tại thao trường Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 (ở xã Bình An). Ảnh: H.P

Các phương tiện bay hoạt động ở độ cao từ 50-4.000 m, theo đường bay từ sân bay Phù Cát đến thao trường của Trung tâm và trở lại sân bay Phù Cát; mục tiêu bắn là mục tiêu mặt đất.

Thời gian bắn đạn thật từ 6 giờ đến 14 giờ ngày 11-8 và từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 12-8. Địa điểm tổ chức tại thao trường Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 thuộc xã Bình An.

Khu vực thao trường phía Bắc - Đông Bắc giáp xã Bình Hiệp; phía Nam - Đông Nam giáp xã Bình An; phía Tây - Tây Nam giáp xã Bình Phú.

Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương thông báo đến người dân, tuyệt đối không đi vào khu vực thao trường trong thời gian tổ chức bắn đạn thật nhằm bảo đảm an toàn.