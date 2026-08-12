Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kho Kỹ thuật K54

(GLO)- Ngày 11-8, đoàn công tác do Trung tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kho Kỹ thuật K54 (thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5) đóng tại Gia Lai.

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5.

Trung tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra tại Kho Kỹ thuật K54. Ảnh: Trần Tuấn

Báo cáo với đoàn công tác, chỉ huy Kho Kỹ thuật K54 cho biết: Trong 7 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ. Tính đến nay, các chỉ tiêu công tác kỹ thuật của đơn vị bình quân đạt gần 69% kế hoạch năm.

Trong đó, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc công tác bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật bảo đảm chất lượng, đúng quy trình công nghệ và an toàn tuyệt đối. Công tác tiếp nhận, cấp phát, thu hồi đạn dược, khí tài, vũ khí được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thủ tục.

Cùng với đó, Kho Kỹ thuật K54 luôn duy trì nghiêm nền nếp chế độ kiểm tra nhà kho, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng trang bị kỹ thuật; thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn kho tàng, phòng - chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.

Đồng thời, đơn vị cũng chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm quản lý súng pháo khí tài đạn dược, phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật (thực hiện 1 sáng kiến, 4 giải pháp) và đoạt nhiều giải cao tại hội thi trợ lý, thủ kho quân khí giỏi các cấp.

Trung tướng Trần Minh Đức (thứ 2 từ trái sang) yêu cầu Kho Kỹ thuật K54 tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động 50 và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy”. Ảnh: Trần Tuấn

Trong công tác xây dựng đơn vị, Kho Kỹ thuật K54 luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các chế độ trực; tổ chức huấn luyện chiến đấu, huấn luyện chuyên môn kỹ thuật đúng nội dung, chương trình; quản lý chặt chẽ quân số, kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, hiệu quả; 100% cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Công tác hậu cần, chăm sóc sức khỏe bộ đội được chăm lo chu đáo, quân số khỏe đạt 99,34%; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội không ngừng được cải thiện.

Qua kiểm tra thực tế tại hệ thống kho tàng, trạm xưởng, Trung tướng Trần Minh Đức chỉ đạo: Trong những tháng cuối năm 2026, Kho Kỹ thuật K54 cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng; đẩy mạnh cuộc vận động 50 và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy”; nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất trang bị kỹ thuật, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Ayun Pa. Ảnh: Thanh Tuyền

Cùng ngày, đoàn công tác Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã đến kiểm tra tình hình hoạt động tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Ayun Pa.