Gia Lai: Nâng cao năng lực tác chiến phòng thủ từ diễn tập

(GLO)- Diễn tập tác chiến phòng thủ tại các xã, phường trong tỉnh được tổ chức sát thực tiễn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua diễn tập, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, hiệp đồng và xử lý các tình huống quốc phòng - an ninh của địa phương tiếp tục được nâng lên.

Năm nay, toàn tỉnh có 47 xã, phường tổ chức diễn tập. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, tập trung vào vận hành cơ chế chuyển các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng; thực hành tác chiến phòng thủ và tổ chức thực binh.

Là địa phương được chọn tổ chức diễn tập trước để rút kinh nghiệm, xã Đak Đoa đã chuẩn bị chu đáo, toàn diện. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, trong nội dung vận hành cơ chế, Đảng ủy xã Đak Đoa đã xây dựng nghị quyết sát với tình huống diễn tập và thực tiễn địa phương; nhận định, đánh giá đúng tình hình; đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, khả thi; xử lý tình huống linh hoạt, phát huy tốt dân chủ và trí tuệ tập thể.

Tại xã Tuy Phước, nội dung thực binh "Trung đội dân quân cơ động phối hợp các lực lượng đánh chiếm lại mục tiêu" được tổ chức sát với tình huống giả định. Sau khi nhận mệnh lệnh, các lực lượng nhanh chóng cơ động, triển khai đội hình, tiếp cận mục tiêu và phối hợp xử lý tình huống theo đúng phương án. Các bộ phận thực hành nhịp nhàng, đúng trình tự, thể hiện rõ năng lực chỉ huy, hiệp đồng và xử lý linh hoạt trên thực địa.

Nội dung thực binh “Trung đội dân quân cơ động phối hợp các lực lượng đánh chiếm lại mục tiêu” trong diễn tập tác chiến phòng thủ xã Tuy Phước. Ảnh: H.P

Nội dung thực binh “Trung đội dân quân cơ động phối hợp các lực lượng đánh chiếm lại mục tiêu” trong diễn tập tác chiến phòng thủ xã Tuy Phước. Ảnh: H.P

Trung tá Ngô Thành Linh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tuy Phước, cho biết: "Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện, tổ chức huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật và luyện tập thuần thục các phương án. Quá trình thực binh bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, đúng kịch bản, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị".

Một hội nghị trong phần vận hành cơ chế xử lý tình huống tại cuộc diễn tập tác chiến xã Tuy Phước Đông. Ảnh: H.P

Còn tại xã Tuy Phước Đông, theo ông Huỳnh Nam - Bí thư Đảng ủy xã, cuộc diễn tập lần này được chuẩn bị sát yêu cầu thực tiễn, đồng thời phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính. "Các tình huống giả định được xây dựng có trọng tâm, bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Qua đó, địa phương vừa bảo đảm vận hành đúng cơ chế, vừa nâng cao khả năng phối hợp, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh", ông Nam cho hay.

Nhờ chuẩn bị bài bản, các địa phương đã vận hành diễn tập đúng cơ chế "cấp ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu, lực lượng quân sự và CA làm nòng cốt". Các cuộc họp, hội nghị được tổ chức đúng trình tự, bám sát từng giai đoạn và tình hình thực tế; các vai tập xử lý linh hoạt tình huống đặt ra.

Qua diễn tập, vai trò tham mưu của các lực lượng, nhất là cơ quan quân sự và Công an, được phát huy rõ nét, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng nghị quyết, lãnh đạo, điều hành địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, điểm mới của diễn tập năm nay là nội dung thực binh được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh xây dựng đa dạng, bám sát những vấn đề có thể phát sinh ở cơ sở. Bên cạnh các tình huống về quốc phòng - an ninh, nội dung thực binh còn mở rộng sang lĩnh vực phòng thủ dân sự như: Phòng, chống dịch bệnh, chữa cháy rừng và ứng phó các tình huống khẩn cấp... Qua đó, cuộc diễn tập không chỉ kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu mà còn nâng cao năng lực phối hợp, xử lý tình huống tổng hợp của các lực lượng ngay từ cơ sở.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, trong phần thực binh, lực lượng quân sự, Công an các xã, phường đã thực hành đúng trình tự, bám sát tình huống giả định, hiệp đồng chặt chẽ. Các bộ phận, cá nhân thực hiện thuần thục nhiệm vụ, xử lý linh hoạt các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị.

Ông Đoàn Hữu Dũng- Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, cho biết: "Diễn tập là dịp để địa phương kiểm chứng tính phù hợp của các phương án đã xây dựng, đồng thời giúp cán bộ nắm chắc hơn nhiệm vụ, quy trình xử lý khi có tình huống xảy ra. Qua đó, từng cơ quan, đơn vị nhận diện những mặt còn hạn chế để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, nâng cao khả năng ứng phó và xử lý tình huống ngay từ cơ sở".

Theo Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, đến nay, 21/47 xã, phường đã hoàn thành diễn tập tác chiến phòng thủ. Qua diễn tập, các địa phương có điều kiện kiểm tra tiềm lực, khả năng bảo đảm, trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

"Kết quả diễn tập mới chỉ là bước đầu. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tiếp tục gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; đồng thời nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc", Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh.