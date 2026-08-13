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Thay đổi thời gian tổ chức giải bóng đá và bóng chuyền thuộc chương trình Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai 2026

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R'Ô HOK
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(GLO)- Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa ban hành thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức giải bóng chuyền nam, nữ và giải bóng đá thuộc chương trình Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026.

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Môn bóng chuyền ngày càng thu hút đông đảo người dân Gia Lai tham gia tập luyện, thi đấu. Ảnh: R'Ô HOK

Theo kế hoạch ban đầu, 2 môn bóng đábóng chuyền dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 26-8. Tuy nhiên, nhằm đưa 2 môn thể thao này vào thi đấu vòng chung kết Đại hội, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ, tạo không khí sôi nổi nhân dịp Quốc khánh 2-9, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã thay đổi toàn bộ lịch thi đấu môn bóng đá và bóng chuyền, chuyển sang tháng 9-2026.

Ban tổ chức cũng điều chỉnh cách tính điểm môn bóng chuyền, gia hạn thời gian đăng ký môn bóng đá đến hết ngày 25-8 và môn bóng chuyền đến hết ngày 4-9.

Giải bóng đá Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai khởi tranh từ ngày 1 đến 12-9. Giải quy tụ 13 đội bóng đến từ các phường, xã và đơn vị Công an tỉnh tham gia. Các đội chia thành 4 bảng (mỗi bảng từ 3 đến 4 đội), thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn các đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng trong.

Các đội được phân chia thi đấu theo 2 khu vực: phía Tây tỉnh Gia Lai gồm bảng A và B, thi đấu tại sân Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (xã Ia Băng); phía Đông gồm bảng C và D, thi đấu tại sân Đập Đá (phường An Nhơn). Các trận bán kết, chung kết và trao giải sẽ diễn ra tại sân vận động Quy Nhơn.

Giải bóng chuyền Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai quy tụ 17 đội nam và 5 đội nữ tham gia tranh tài. Đội bóng chuyền nam chia làm 2 khu vực:

Khu vực I (phía Đông Gia Lai) có 9 đội nam, chia 3 bảng cùng 5 đội nữ thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn). Khu vực II (phía Tây Gia Lai) gồm 8 đội, chia 2 bảng diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao phường Pleiku. Các trận đấu bóng chuyền khởi tranh từ ngày 9 đến 14-9. Lễ bế mạc, trao thưởng tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai.

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