(GLO)- Tại Giải vô địch bóng ném trẻ quốc gia 2026, đội U18 nữ Gia Lai giành huy chương bạc sau khi để thua đội TP. Hồ Chí Minh trong trận chung kết.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Giải vô địch bóng ném trẻ quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 13-8 tại Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia (phường LangBiang, tỉnh Lâm Đồng).

Đội U18 nữ Gia Lai giành huy chương bạc tại Giải vô địch bóng ném trẻ quốc gia 2026. Ảnh: VHF

Giải quy tụ các đơn vị có phong trào bóng ném mạnh trong cả nước tham gia gồm: Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang; tranh tài ở 4 nội dung: U18 nam, U18 nữ, U20 nam và U20 nữ.

Kết quả ở nội dung nữ U18, TP. Hồ Chí Minh giành huy chương vàng, Gia Lai đoạt huy chương bạc; Tuyên Quang và Hà Nội cùng nhận huy chương đồng.

Ở nội dung nam U18, huy chương vàng thuộc về Lào Cai; huy chương bạc thuộc về TP. Hồ Chí Minh 1; TP. Hồ Chí Minh 2 giành huy chương đồng.

Giải nhằm tạo cơ hội cọ xát cho các vận động viên trẻ, đồng thời góp phần phát hiện, đào tạo và xây dựng lực lượng kế cận cho bóng ném bãi biển Việt Nam. Các vận động viên tiếp tục tranh tài nội dung U20 đến ngày 13-8.