19 võ sĩ Gia Lai tham gia Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026

(GLO)- Ngày 4-7, đoàn vận động viên (VĐV) boxing Gia Lai với 19 võ sĩ bước vào tranh tài tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026, diễn ra tại Nhà thi đấu Trần Quốc Toản (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 12-7, quy tụ khoảng 600 VĐV đến từ 28 tỉnh, thành và ngành trên cả nước.

Các võ sĩ Gia Lai tích cực tập luyện trước thềm giải. Ảnh: H.V

Các VĐV tranh tài ở 3 nhóm tuổi gồm: 13-14 (14 hạng cân nam và 14 hạng cân nữ); 15-16 (14 hạng cân nam và 14 hạng cân nữ); 17-18 với (14 hạng cân nam và 13 hạng cân nữ).

Trong đó, đoàn boxing Gia Lai tham dự giải với 2 huấn luyện viên và 19 võ sĩ, tranh tài ở các hạng cân nam, nữ ở 3 nhóm tuổi.

Giải đấu do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức nhằm đánh giá phong trào tập luyện boxing trẻ của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Thông qua giải, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển trẻ quốc gia để bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham dự các giải trẻ quốc tế, đồng thời xây dựng nguồn VĐV kế cận cho đội tuyển quốc gia.