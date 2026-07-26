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Hoàng Tấn Vinh giành 2 huy chương vàng cờ vua trẻ châu Á 2026

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BẢO NGỌC BẢO NGỌC

(GLO)- Kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh (Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku) vừa xuất sắc giành 2 huy chương vàng (HCV) tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2026 ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc).

Hoàng Tấn Vinh là kỳ thủ duy nhất của tỉnh Gia Lai được triệu tập vào đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam tham dự Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm nay.

Tại giải đấu lần này, Tấn Vinh (11 tuổi) được Ban huấn luyện đăng ký thi đấu vượt tuổi ở bảng U12, tranh tài ở 3 nội dung gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp.

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Hoàng Tấn Vinh nhận HCV cá nhân nội dung cờ chớp tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2026. Ảnh: ĐVCC

Ở nội dung cờ chớp, kỳ thủ trẻ Gia Lai thi đấu đầy bản lĩnh với thành tích bất bại sau 9 ván đấu để đoạt HCV cá nhân. Tấn Vinh cũng giành HCV đồng đội ở cùng nội dung.

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Hoàng Tấn Vinh giành HCV đồng đội nội dung cờ chớp. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á diễn ra từ ngày 15-25/7, quy tụ gần 900 kỳ thủ đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển Việt Nam tham dự với 80 kỳ thủ, tranh tài ở các nhóm tuổi U8, U10, U12, U14, U16 và U18. Khép lại giải đấu, tuyển Việt Nam giành vị trí á quân toàn đoàn, xếp sau chủ nhà Trung Quốc.

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