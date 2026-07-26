Hoàng Tấn Vinh giành 2 huy chương vàng cờ vua trẻ châu Á 2026

Hoàng Tấn Vinh là kỳ thủ duy nhất của tỉnh Gia Lai được triệu tập vào đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam tham dự Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm nay.
Tại giải đấu lần này, Tấn Vinh (11 tuổi) được Ban huấn luyện đăng ký thi đấu vượt tuổi ở bảng U12, tranh tài ở 3 nội dung gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp.
Ở nội dung cờ chớp, kỳ thủ trẻ Gia Lai thi đấu đầy bản lĩnh với thành tích bất bại sau 9 ván đấu để đoạt HCV cá nhân. Tấn Vinh cũng giành HCV đồng đội ở cùng nội dung.
Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á diễn ra từ ngày 15-25/7, quy tụ gần 900 kỳ thủ đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Đội tuyển Việt Nam tham dự với 80 kỳ thủ, tranh tài ở các nhóm tuổi U8, U10, U12, U14, U16 và U18. Khép lại giải đấu, tuyển Việt Nam giành vị trí á quân toàn đoàn, xếp sau chủ nhà Trung Quốc.