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U9 Sao Việt Gia Lai vào vòng knock-out Giải Bóng đá U9 toàn quốc

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Sau 6 mùa giải bóng đá U9 toàn quốc, Gia Lai đã có 1 đội bóng vượt qua vòng bảng để bước vào vòng knock-out là các cầu thủ Sao Việt Gia Lai.

Chiều 17-8, các lượt trận cuối cùng của vòng bảng Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 đã chính thức khép lại tại tỉnh Quảng Ngãi.

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Các cầu thủ U9 Sao Việt Gia Lai (áo đỏ) đã giành được 4 điểm sau 3 trận đấu. Ảnh: Văn Long

U9 Sao Việt Gia Lai đã có cuộc đối đầu với chủ nhà U9 Quảng Ngãi trong khuôn khổ bảng G và đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0.

Ở 2 trận đấu trước đó, thầy trò huấn luyện viên Bùi Văn Long đã hòa U9 Liên đoàn Bóng đá Hà Nội với tỷ số 2-2 và thua Thuận An TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 0-5.

Kết thúc vòng bảng, U9 Sao Việt Gia Lai có 4 điểm, cùng điểm số với chủ nhà U9 Quảng Ngãi nhưng xếp trên vì thành tích đối đầu.

Kết quả này giúp U9 Sao Việt Gia Lai giành quyền vào chơi vòng knock-out với 16 đội. Đây cũng là lần đầu tiên Gia Lai có 1 đại diện vượt qua vòng bảng sau 6 lần giải đấu được tổ chức.

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U9 Sao Việt Gia Lai là đội bóng đầu tiên của Gia Lai vượt qua vòng bảng của giải đấu cấp độ U9 toàn quốc. Ảnh: Văn Long

Đối thủ của U9 Sao Việt Gia Lai ở vòng 1/8 sẽ là các cầu thủ T&T Nghệ An - đội đã đứng đầu bảng F. Trận đấu dự kiến diễn ra vào chiều 19-8.

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