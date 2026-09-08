Tổng duyệt lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026 được dàn dựng công phu, với nhiều nội dung đặc sắc, hứa hẹn mang đến không khí sôi nổi cho ngày hội lớn của thể thao tỉnh nhà.

Mở đầu chương trình là màn diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của các khối nghi lễ, 31 đoàn vận động viên (VĐV) và khối trọng tài.

Khối cờ Tổ quốc. Ảnh: H.V

Khối rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: H.V

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức rước và thắp đuốc Đại hội. 21 VĐV tiêu biểu sẽ rước ngọn lửa Đại hội vào sân vận động, thực hiện nghi thức thắp đuốc.

Ngọn lửa được lấy từ đền thờ Tây Sơn Tam kiệt, mang theo ý nghĩa về sự tiếp nối truyền thống, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của các thế hệ trẻ Gia Lai.

Nghi thức rước đuốc tại lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026. Ảnh: H.V

Sau phần nghi lễ, không khí sân vận động được tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thể thao Gia Lai - Khát vọng phát triển”.

Các tiết mục trống hội, hát múa “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, biểu diễn võ thuật cổ truyền Bình Định, múa dân vũ “Rực sáng chiến thắng” và liên khúc “Trái tim thể thao - Thể thao Việt Nam” được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Gia Lai.

Tiết mục trống hội, hát, múa “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” hứa hẹn mang đến không khí sôi nổi tại lễ khai mạc. Ảnh: H.V

Biểu diễn võ thuật. Ảnh: H.V

Các tiết mục có sự tham gia của Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai.

Mỗi tiết mục mang một nét đặc trưng riêng, cùng góp phần tạo nên bức tranh giàu màu sắc về một Gia Lai năng động, đoàn kết và giàu bản sắc.

Liên khúc hát, múa “Trái tim thể thao” và “Thể thao Việt Nam”. Ảnh: H.V

Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026 là ngày hội biểu dương sức mạnh, ý chí và tinh thần thể thao của các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp để các địa phương hội tụ, giao lưu, tranh tài, phát huy tiềm năng, thế mạnh của thể thao tỉnh nhà; tiếp tục lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tài năng hướng tới thể thao thành tích cao.