Nhà rông là biểu tượng văn hóa của một cộng đồng, trong khi núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ) là dấu ấn địa chất đặc biệt của cảnh quan cao nguyên.

Sự hiện diện của nhà rông truyền thống dưới chân núi lửa được kỳ vọng tạo nên hình ảnh đặc trưng, làm tăng sức hút cho cung đường du lịch này.

Khởi công tháng 5-2026, nhà rông truyền thống của đồng bào Jrai làng Ia Gri đang trong giai đoạn hoàn thiện. Mái tranh đã được lợp khoảng 2/3, dần tạo nên dáng hình ngôi nhà rông nổi bật dưới chân núi lửa.

Già làng A Lúi không giấu được niềm vui: “Nhà rông được bà con làm hoàn toàn từ vật liệu tự nhiên, từ khung gỗ, mái tranh đến sàn, vách bằng tre nứa, dây mây.

Trước đây, làng cũng có nhà rông, nhưng sau khi hư hỏng, bà con không có điều kiện dựng lại. Với sự đầu tư của Nhà nước, nhà rông truyền thống được làm lại khang trang hơn, vừa góp phần bảo tồn văn hóa, vừa tạo điều kiện để cộng đồng phát huy giá trị văn hóa gắn với du lịch”.

Trên đỉnh Chư Nâm, một công trình mới cũng đang dần hoàn thiện. Ở độ cao 1.472 m, cột cờ cao trên 20 m cùng không gian nghỉ chân đang thành hình, trở thành điểm nhấn mới trên hành trình chinh phục “nóc nhà phía Tây”.

Sau hành trình trekking gần 4 km đường núi, đặt chân tới đây, du khách có thể thu trọn toàn cảnh cao nguyên hùng vĩ vào tầm mắt, từ đô thị Pleiku, đập Tân Sơn, Biển Hồ đến núi lửa Chư Đang Ya… trong tầm mắt. Công trình được thực hiện hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa, vừa tạo điểm nghỉ chân, vừa là không gian check-in cho du khách.

Theo anh Đoàn Lanh, hướng dẫn viên chuyên các tour trekking, Chư Nâm là một trong những cung đường hấp dẫn của du lịch Tây Gia Lai, đón hàng nghìn lượt khách chinh phục mỗi năm.

Lâu nay, trên đỉnh núi ngoài cột mốc đánh dấu độ cao, du khách chưa có một công trình hay điểm nhấn để ghi dấu hành trình chinh phục.

Những công trình mới cũng mở thêm không gian để các giá trị văn hóa được khôi phục và phát huy. Tại làng Ia Gri, sau khi nhà rông hoàn thành, cộng đồng sẽ tổ chức lễ mừng nhà rông mới.

Đây cũng là một trong những hoạt động gắn với không gian văn hóa cồng chiêng trong chuỗi sự kiện Festival quốc tế Cồng chiêng tại Gia Lai.

Những nghi lễ, tiếng cồng chiêng, nghề truyền thống và sinh hoạt cộng đồng nếu được khôi phục, duy trì sẽ giúp du khách không chỉ đến để ngắm núi lửa mà còn tìm hiểu đời sống văn hóa của cư dân địa phương.

Cùng với việc làm mới các điểm đến, Gia Lai cũng đang từng bước hình thành sự kết nối giữa các không gian du lịch. Từ đầu tháng 8, 4 tuyến xe điện được đưa vào chạy thử nghiệm, hướng tới tạo thêm phương thức tham quan cho người dân và du khách.

Dự kiến, dịp Festival quốc tế Cồng chiêng sẽ có hàng chục xe điện chạy kết nối các tuyến, điểm du lịch trong bán kính khoảng 30 km, từ trung tâm đô thị đến Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi, cánh đồng lúa Ngô Sơn và núi lửa Chư Đang Ya…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, tỉnh xác định việc chuẩn bị hạ tầng phục vụ Festival quốc tế Cồng chiêng và chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt của mùa lễ hội mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài.

Đặc biệt, Festival quốc tế Cồng chiêng có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; trong đó, Gia Lai là một trong những địa phương có trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị đặc sắc của di sản.

Theo đó, tỉnh chỉ đạo chỉnh trang đồng bộ, đầu tư có trọng tâm, ưu tiên các điểm đến và không gian diễn ra sự kiện; gắn bản sắc văn hóa với kiến trúc, cảnh quan; bảo đảm giao thông, vệ sinh môi trường, các dịch vụ thiết yếu và trải nghiệm của du khách.

Mỗi hạng mục đầu tư, chỉnh trang phải gắn với việc khai thác hiệu quả sau sự kiện, góp phần đưa giá trị di sản trở thành nguồn lực phát triển, nâng cao chất lượng điểm đến và tạo nền tảng để du lịch Gia Lai phát triển bền vững.