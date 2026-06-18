Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

E-magazine Mùa nắng trên đồng cói

Với người dân Hoài Nhơn Bắc, cây cói không chỉ là nguồn nguyên liệu làm nên những tấm chiếu. Nó còn gắn với tuổi thơ, với những mùa thu hoạch nối tiếp nhau và với tiếng khung dệt vang lên từ nhiều ngôi nhà.

Có người đi xa, có người đổi nghề, nhưng những cánh đồng cói vẫn ở đó, xanh lên vào mùa nắng và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân địa phương.

Ông Nguyễn Ngộ (phường Hoài Nhơn Bắc) cho biết, nghề này đã theo gia đình từ đời ông bà, cha mẹ. Có những giai đoạn khó khăn, ông từng đi làm nghề khác để mưu sinh, nhưng rồi cuối cùng vẫn quay về với đồng cói quê nhà. Bởi với ông, đây không chỉ là kế sinh nhai mà còn là nghề của tổ tiên để lại.

Những ngày nắng đẹp là thời điểm người dân tất bật nhất. Để tạo nên một tấm chiếu hoàn chỉnh, cây cói phải trải qua nhiều công đoạn: Thu hoạch, phơi khô, nhuộm màu rồi mới đưa vào dệt.

Tại HTX Chiếu cói Hoài Châu Bắc, trong tiếng máy dệt đều đặn, những sợi cói nhuộm màu được người thợ khéo léo đưa vào khung. Từng đường dệt nối tiếp nhau tạo nên những hoa văn quen thuộc trên mặt chiếu.

Có máy móc hỗ trợ, việc dệt chiếu trở nên nhẹ nhàng hơn, năng suất cũng cao hơn. Tuy nhiên, sự khéo léo và kinh nghiệm của người thợ vẫn là yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm.

Bà Huỳnh Thị Kim Hành - Phó Giám đốc HTX Chiếu cói Hoài Châu Bắc - cho biết, nghề dệt chiếu hiện vẫn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Tuy nhiên, giống nhiều làng nghề truyền thống khác, nghề dệt chiếu cũng đối mặt không ít thách thức. Sự cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp, sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng và việc thiếu lao động trẻ nối nghề khiến nhiều người không khỏi trăn trở.

Để giữ nghề, giữ những cánh đồng cói, HTX Chiếu cói Hoài Châu Bắc đang tìm hướng đi mới bằng việc đa dạng hóa sản phẩm từ cói như túi xách, nón, đồ lưu niệm phục vụ du lịch. Đó là cách mở rộng thị trường, đồng thời mở ra cơ hội để nghề truyền thống thích nghi với cuộc sống hiện đại.

Chiều xuống, nắng vàng phủ lên những bó cói còn dựng trên đồng. Từ cây cói xanh ngoài đồng đến những tấm chiếu hoàn chỉnh là câu chuyện của những người dân đang lặng lẽ gắn bó với nghề. Và đến mùa nắng, những cánh đồng cói lại kể câu chuyện về một làng nghề vẫn đang được gìn giữ giữa nhịp sống hôm nay.

image.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giới trẻ phố núi và lối rẽ tự do

E-magazine Giới trẻ phố núi và lối rẽ tự do

Emagazine

(GLO)- Không còn bó buộc trong khuôn mẫu “việc làm ổn định”, nhiều bạn trẻ ở TP. Pleiku đã lựa chọn công việc tự do (freelancer) như một lối rẽ để theo đuổi đam mê và làm chủ cuộc sống. Chính sự linh hoạt, sáng tạo và bản lĩnh đã giúp họ gặt hái những thành công ban đầu với công việc này.

Gen Z và âm nhạc Indie

E-magazine Gen Z và âm nhạc Indie

Welcome to Gia Lai

(GLO)- Những năm gần đây, dòng nhạc Indie nổi bật bởi tính độc lập và tự do sáng tạo đã nhận được sự yêu thích của thế hệ gen Z. Không chỉ là hình thức giải trí, Indie đang phản ánh cá tính, cảm xúc và phương thức kết nối trong giới trẻ.

Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

E-magazine Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

Emagazine

(GLO)- Dù mới triển khai nhưng mô hình trồng nho hữu cơ kết hợp tham quan của anh Võ Hoàn Hảo (thôn Hưng Bình-Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho thấy nhiều triển vọng. Cuối năm 2024, nho đỏ không hạt Xgreen của anh được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai.

Thanh niên Gia Lai hướng về ngày hội lớn

E-magazine Thanh niên Gia Lai hướng về ngày hội lớn

Emagazine

(GLO)- Với tinh thần đoàn kết, xung kích và sáng tạo, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa nhằm hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “68 ngày thanh niên Gia Lai chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029”.

Góp sức cho du lịch Gia Lai “cất cánh”

E-magazine Góp sức cho du lịch Gia Lai “cất cánh”

Emagazine
(GLO)- Gia Lai là vùng đất giàu tiềm năng, song vẫn còn nhiều hạn chế về điều kiện kinh tế-xã hội và đặc thù địa lý để ngành du lịch “cất cánh” mạnh mẽ. Điều này cũng đặt ra cho những người làm kinh doanh dịch vụ không ít thách thức.
Thiếu nhi trải nghiệm dịp hè

E-magazine Thiếu nhi trải nghiệm dịp hè

Multimedia
(GLO)- Mùa hè năm nay, các tổ chức Đoàn trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp triển khai nhiều chương trình rèn luyện kỹ năng, trại hè di sản, tạo cơ hội để thanh thiếu nhi có thể vui chơi và trải nghiệm những điều mới mẻ. 
Cho đi là còn mãi

E-magazine Cho đi là còn mãi

Emagazine

(GLO)- Hơn 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Hội (SN 1990, thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) đã trực tiếp đóng góp và vận động các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm khắp mọi nơi hỗ trợ nguồn lực để giúp các mảnh đời khốn khó trong, ngoài huyện.

Món ăn “gây thương nhớ” ở phố núi

E-magazine Món ăn “gây thương nhớ” ở phố núi

Emagazine

(GLO)- Trải nghiệm ẩm thực đặc trưng địa phương là phần không thể thiếu trong hành trình du lịch của mỗi người. Tại Pleiku, du khách có thể thưởng thức những món ăn “gây thương nhớ” đã tồn tại qua nhiều thập kỷ gắn liền với nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng đất này.

Bên dòng Krông Năng

E-magazine Bên dòng Krông Năng

Emagazine

(GLO)- Dòng Krông Năng với màu nước xanh như ngọc làm dịu hẳn cái nắng nóng của những ngày tháng tư ở vùng “chảo lửa” Krông Pa. Từng đàn bò thong dong qua cây cầu nối đôi bờ sông xanh như chỉ dấu bắt đầu một ngày mới.