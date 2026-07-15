Sáng sớm, trên con đường đất đỏ dẫn vào vùng đồi núi, thỉnh thoảng xuất hiện những chiếc xe du lịch chở khách hướng về Farmstay Sâm Phát (tổ 3, xã Ia Ly).

Nông trại sầu riêng lớn nhất vùng ven bờ đập thủy điện Ia Ly đang bước vào chính vụ thu hoạch với 2 giống sầu riêng có giá trị cao là Musang King và Monthong.

Một ngày mới ở nông trại này bắt đầu bằng những chuyến xe rùa của người làm vườn len lỏi giữa khu vườn rộng 12 ha để nhặt những quả sầu riêng chín rụng trong đêm.

Sầu riêng chín chất cao ngay lối vào cổng farm, tỏa mùi thơm ngào ngạt như một lời chào đón du khách. Công việc hằng ngày trong mùa thu hoạch lại trở thành trải nghiệm hút khách.

Những vị khách từ phương xa cũng hào hứng đẩy xe rùa đi dưới những hàng cây trĩu quả. Mỗi lần tìm thấy một quả rụng dưới gốc, mọi người háo hức, tranh nhau nhặt như một “chiến lợi phẩm”.

Không hổ danh là “vua” của các loại sầu riêng trên thế giới, lớp cơm vàng óng, dẻo mịn, béo ngậy cùng hương thơm đặc trưng của Musang King khiến trải nghiệm giữa vườn trở nên trọn vẹn hơn.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến (du khách đến từ Hà Nội) cho biết: “Tôi vào Gia Lai dịp này mục tiêu chính là để chinh phục thác K50 và tình cờ được trải nghiệm mùa thu hoạch sầu riêng.

Musang King là loại sầu riêng “quý tộc”, đắt tiền nhưng không phải muốn mua là có. Nhưng đến đây, tôi được tự tay nhặt sầu riêng chín rụng, thưởng thức ngay tại vườn. Ngon không còn từ nào để tả”.

Trong khi đó, anh Đặng Ngọc Minh Tri (một chủ doanh nghiệp kinh doanh lưu trú tại Hội An, Đà Nẵng) phải thốt lên “quá đã” khi trải nghiệm mùa thu hoạch sầu riêng tại nông trại.

Anh cho biết từng thưởng thức sầu riêng ở chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) và nhiều nơi khác nhưng đây là lần đầu tiên được trải nghiệm cả chu trình thu hoạch, thưởng thức tại vườn.

“Đây là mô hình du lịch nông nghiệp theo mùa rất độc đáo. Sầu riêng hấp dẫn một, trải nghiệm hấp dẫn mười” - vừa ăn miếng sầu riêng béo ngậy, anh Tri vừa xuýt xoa.

Trải nghiệm thu hoạch sầu riêng tại farmsay. Clip: Hoàng Ngọc

Đi sâu vào vườn, dưới những tán lá thẫm xanh, không khí sớm mai vương hơi sương mát lành. Thỉnh thoảng, một tiếng “bịch” khẽ vang lên khi một quả sầu riêng chín tự tách cuống rơi xuống.

Ông Nguyễn Chất Sâm - chủ vườn sầu riêng - cho biết: Nông trại bắt đầu thu hoạch rộ khoảng nửa tháng nay. Ngoài tất bật xử lý các đơn hàng, ông còn trực tiếp hướng dẫn du khách tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch sầu riêng.

Không chỉ hấp dẫn bởi vườn sầu riêng, khu nông trại này còn nằm trên đỉnh đồi với tầm nhìn bao quát hồ và đập thủy điện Ia Ly - công trình thủy điện lớn thứ ba cả nước - cùng dòng Sê San uốn lượn giữa núi rừng hùng vĩ. Hiện tại, farmstay có khu lưu trú phục vụ khoảng 50 khách, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm nông nghiệp.

Theo ông Vũ Hồng Trường - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ia Ly, đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn kết hợp khá bài bản giữa sản xuất nông nghiệp với dịch vụ du lịch.

“Địa phương khuyến khích các trang trại cà phê, sầu riêng quy mô lớn, có cảnh quan đẹp phát triển theo hướng du lịch nông nghiệp. Khi đến Ia Ly, du khách có thể trải nghiệm mùa thu hoạch sầu riêng, khám phá cảnh quan sông Sê San, tham quan Nhà máy Thủy điện Ia Ly và tiếp tục ghé làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông để tìm hiểu văn hóa, ẩm thực truyền thống của đồng bào Jrai” - ông Trường thông tin.