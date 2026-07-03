Nghe Nhơn Châu “kể chuyện”

Thời gian gần đây, xã đảo Nhơn Châu không chỉ được giới thiệu qua những bức ảnh biển xanh hay lời mời gọi khám phá thiên nhiên. Thay vào đó, địa phương đang lựa chọn nhiều cách tiếp cận gần gũi hơn để du khách có thể cảm nhận, trải nghiệm và ghi nhớ vùng đất này.

Sự thay đổi ấy bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Các điểm check-in quen thuộc như cột cờ Tổ quốc, ngọn hải đăng, bãi đá thảo nguyên hay những bức tranh bích họa được chỉnh trang thường xuyên. Cùng với đó, các hoạt động thu gom rác thải, làm sạch bờ biển được duy trì đều đặn với sự tham gia của cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương.

Nhờ vậy, điều còn đọng lại với nhiều du khách không chỉ là cảnh quan nguyên sơ mà còn là cảm giác về một xã đảo xanh, thân thiện và được gìn giữ bằng trách nhiệm chung.

Cùng người dân làm sạch bờ biển, anh Phạm Văn Kiên (du khách đến từ Hải Phòng) chia sẻ: “Tôi ấn tượng bởi biển ở Nhơn Châu rất đẹp, nước trong xanh và không khí trong lành. Đáng quý hơn là người dân có ý thức bảo vệ môi trường rất tốt. Mọi người cùng chung tay giữ gìn bãi biển sạch sẽ, tạo cảm giác dễ chịu cho du khách khi đến tham quan”.

Các lực lượng quân đội, thanh niên trên xã đảo thường xuyên ra quân làm sạch bãi biển. Ảnh: D.L

Nếu cảnh quan là điều đầu tiên níu chân du khách thì những sản phẩm mang dấu ấn địa phương lại góp phần giúp hình ảnh Nhơn Châu được "mang đi" xa hơn.

Từ nguồn nguyên liệu sẵn có trên đảo, đoàn viên thanh niên đã tạo thành những món quà lưu niệm mang bản sắc riêng. Mỗi ngày có từ 200 - 300 sản phẩm được hoàn thiện, từ móc khóa, lọ ốc Cù Lao Xanh đến sản phẩm phong thủy “thuận buồm xuôi gió”.

Theo anh Nguyễn Xuân Hiển - Bí thư Đoàn xã Nhơn Châu, từ tháng 4-2026 đến nay, nhiều sản phẩm đã được đưa vào phục vụ khách du lịch tại hải đăng, bãi đá thảo nguyên, các khách sạn, homestay và điểm tham quan trên địa bàn. Không đơn thuần là quà lưu niệm, mỗi sản phẩm đều mang theo hình ảnh và câu chuyện của vùng biển đảo.

Tinh thần sáng tạo ấy tiếp tục được thể hiện qua những ý tưởng quảng bá mới. Một trong số đó là sản phẩm kem địa danh được đưa vào phục vụ du khách khoảng một tháng nay. Trên mỗi cây kem là hình ảnh cột cờ, hải đăng Nhơn Châu - những điểm đến rất đỗi tự hào với người dân xã đảo. Với nhiều màu sắc, hương vị bắt mắt, sản phẩm này được nhiều du khách, đặc biệt là các em nhỏ yêu thích.

“Em thấy cây kem rất đẹp và ngon. Trên kem còn có hình hải đăng và cột cờ nên rất đặc biệt. Em đã chụp ảnh cây kem để gửi cho bạn bè xem. Em nghĩ nhiều người sẽ muốn đến Nhơn Châu hơn khi thấy những điều thú vị như thế này” - em Trần Thị Hương Giang (12 tuổi, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh) hào hứng bày tỏ.

Hương Giang ấn tượng với cây kem ngộ nghĩnh, độc đáo trong lần đầu ghé thăm đảo Nhơn Châu. Ảnh: D.L

Bên cạnh việc tạo ra những dấu ấn nhận diện riêng, Nhơn Châu cũng từng bước nâng cao trải nghiệm của du khách bằng nhiều công trình, tiện ích phục vụ tham quan.

Gần nhất là công trình Du lịch thông minh Nhơn Châu với 9 điểm du lịch được thực hiện số hóa và công trình “La bàn xanh - Điểm hẹn Nhơn Châu” gồm 2 trụ hướng dẫn check-in địa điểm du lịch tại xã. Hai công trình tạo thêm những điểm nhận diện và hỗ trợ định hướng cho khách tham quan.

Lần đầu đến xã đảo, chị Nguyễn Thị Thu Hà (TP Hồ Chí Minh) cho rằng: “Việc số hóa thông tin rất thuận tiện cho du khách. Chỉ cần quét mã là có thể tìm hiểu thêm về từng địa điểm, kể cả những thông tin mà hướng dẫn viên chưa kịp giới thiệu. Điều này giúp chuyến đi trở nên chủ động và thú vị hơn”.

Những thay đổi ấy tiếp tục được “nối dài” bằng việc đưa vào khai thác bến đón, trả khách mới. Không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển, công trình còn giúp việc lên xuống tàu an toàn, thuận tiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ấn tượng tích cực ngay từ cửa ngõ vào đảo.

Du khách xuất phát từ bến Mũi Tấn (phường Quy Nhơn) đến xã Nhơn Châu. Ảnh: D.L

Theo ông Hồ Nhật Duy - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, địa phương lựa chọn phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững thay vì du lịch đại trà bởi lợi thế lớn nhất của xã đảo nằm ở cảnh quan nguyên sơ, hệ sinh thái biển và văn hóa làng chài còn được gìn giữ khá trọn vẹn. Việc phát triển có kiểm soát không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị đặc trưng mà còn tạo nên sức hút riêng cho Nhơn Châu, nơi du khách được trải nghiệm đời sống biển đảo và văn hóa địa phương một cách chân thực.

Xã Đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao. Ảnh: D.L

“Thời gian tới, xã Nhơn Châu tiếp tục phát triển du lịch cộng đồng, mở rộng các hoạt động trải nghiệm biển đảo, lặn ngắm san hô, khám phá thiên nhiên, phát triển sản phẩm OCOP, quà lưu niệm và đẩy mạnh quảng bá trên môi trường số” - ông Duy nhấn mạnh.

Có thể thấy, những hoạt động đang diễn ra ở Nhơn Châu là nỗ lực xây dựng một điểm đến có bản sắc riêng, nơi mỗi trải nghiệm đều góp phần kể câu chuyện về con người và nhịp sống của xã đảo giữa trùng khơi.