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E-magazine Gia Lai: Sôi động những màn tranh tài Lân, Sư, Rồng

Dưới nhịp trống dồn dập, những màn múa Rồng truyền thống mở đầu cho không khí sôi động của Liên hoan Lân, Sư, Rồng Quốc tế. Từ đầu Rồng dẫn nhịp đến những vị trí phía sau, các thành viên cùng đưa thân Rồng chuyển động trên sân, lúc uốn lượn, lúc vươn cao, khi cuộn mình theo từng nhịp trống. Sắc màu nổi bật cùng hình dáng linh hoạt tạo nên những màn trình diễn bắt mắt.

Ở nội dung Địa bửu, mỗi đội lại mang đến một sắc thái riêng, khiến những chú lân như có tính cách của chính nhân vật mà mình hóa thân. Chẳng hạn, Đội Xóm Lưới - Quảng Ngãi đưa người xem theo chân một chú lân nhanh nhẹn, tinh nghịch, khi phát hiện chim non rơi khỏi tổ và ngay cạnh đó là hang rắn. Không chần chừ, chú lân tìm cách xử lý con rắn, đưa chim non trở về tổ.

Trong khi đó, chú lân của Đội Hoàng Sơn - Lâm Đồng lại mang dáng dấp của người lính gan dạ. Theo câu chuyện mà đội xây dựng, sau khi hồi phục sức khỏe, người lính trèo lên núi, tìm thêm đạn dược để cứu dân rồi tiếp tục chiến đấu với địch…

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Phùng Ánh Nhi (bìa phải) nỗ lực hết mình để theo đuổi đam mê. Ảnh: D.L

Không chỉ nam giới, những cô gái cũng có thể tìm thấy niềm đam mê và thử sức với bộ môn Lân, Sư, Rồng. Phùng Ánh Nhi, thành viên nữ duy nhất của Đội Minh Phước - Gia Lai cho biết: “Tôi gắn bó với múa lân 7 năm rồi. Lần đầu được tham gia Liên hoan, tôi khá háo hức vì có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và thử sức ở một sân chơi lớn. Vì là “phái yếu” nên lực tay của tôi chưa thật sự tốt. Vậy nên, tôi luôn ý thức và chăm chỉ tập luyện thêm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Khác hơn đôi chút, nội dung Mai hoa thung lại mang đến những màn biểu diễn vô cùng hấp dẫn. Các đội thi nhảy vun vút từ cọc này sang cọc khác, thực hiện những pha liệng người trên cao rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Mỗi lần bật nhảy, chuyển cọc hay tiếp đất đều khiến khán giả dõi theo trong sự hồi hộp.

Biết địa điểm vòng chung kết thay đổi ngay chiều 9-8, chị Nguyễn Thị Thanh Loan (phường Quy Nhơn Nam) nhanh chóng đến để không bỏ lỡ tiết mục nào. Chị “bật mí”: “Biết địa điểm vòng chung kết được chuyển đến Nhà thi đấu Trường Đại học Quy Nhơn, tôi liền rủ bạn bè đến xem. Tôi ấn tượng nhất với Mai hoa thung bởi sự sống động của những chú lân, khiến khán giả như tôi không thể rời mắt”.

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Đông đảo người dân, du khách hào hứng theo dõi các màn tranh tài tại Liên hoan. Ảnh: D.L

Không chỉ các đội trong nước, các đoàn quốc tế cũng mang đến Liên hoan những trải nghiệm mới. Lần đầu đến Việt Nam thi đấu, Yess Cheong (thành viên Đội Bilintang - Trung Quốc) ấn tượng với sự đầu tư của các đội tham gia liên hoan.

“Sau khi hoàn thành phần thi Mai hoa thung, đội chúng tôi cảm thấy khá hồi hộp nhưng cũng rất vui. Đây là lần đầu đội chúng tôi đến Việt Nam thi đấu nên mọi thứ đều mới mẻ. Chẳng hạn, chúng tôi thường tập luyện ngoài trời, vì vậy khi thi đấu ở địa điểm trong nhà cũng cần thời gian để thích nghi” - anh Yess Cheong chia sẻ.

Với sự góp mặt của 34 đoàn, câu lạc bộ trong nước và quốc tế, Liên hoan không chỉ tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn mà còn là dịp để các nghệ nhân, đoàn nghệ thuật gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Qua đó, những giá trị của nghệ thuật Lân, Sư, Rồng tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, nhất là đến thế hệ trẻ.

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Các đoàn, câu lạc bộ Lân, Sư, Rồng trong nước và quốc tế tham gia Liên hoan nhận cờ lưu niệm từ Ban Tổ chức. Ảnh: D.L
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Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn. Ảnh: D.L

“Hòa cùng chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, UBND phường Quy Nhơn tổ chức Liên hoan Lân, Sư, Rồng Quốc tế và Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026. Thông qua Liên hoan, chúng tôi mong muốn quảng bá Quy Nhơn là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn; đồng thời góp phần đa dạng hóa các sản phẩm văn hóa - du lịch, tạo thêm động lực phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ của địa phương”.

Ông NGUYỄN ĐỨC TOÀN - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn.

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Liên hoan Lân, Sư, Rồng Quốc tế và Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 góp phần quảng bá Quy Nhơn là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn với du khách gần xa. Ảnh: Nguyễn Dũng
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DƯƠNG LINH

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