Nét đặc sắc của Mai hoa thung trong nghệ thuật lân sư rồng

(GLO)-Để biểu diễn Mai hoa thung, nhiều đoàn lân phải đầu tư công phu và tập luyện trong thời gian dài. Đây là tiết mục khó, đòi hỏi vận động viên phải vừa giữ thăng bằng trên hệ thống cọc sắt cao, vừa thực hiện các động tác mạnh mẽ, dứt khoát mà vẫn uyển chuyển.

Những ngày qua, không khí tại khu vực quảng trường phường Hoài Nhơn và quảng trường phường Bồng Sơn trở nên sôi động, rực rỡ sắc màu khi đông đảo người dân đổ về theo dõi các màn trình diễn của Đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Bình Minh Hoài Nhơn.

Không khí trung thu thêm náo nhiệt với tiết mục Mai hoa thung được chuẩn bị kỹ lưỡng của Đoàn Nghệ thuật Lân Sư Rồng Bình Minh Hoài Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Bình Minh là đơn vị đầu tiên tại TX Hoài Nhơn (cũ) biểu diễn Mai hoa thung và cũng là đoàn duy trì hoạt động lâu nhất. Những năm đầu, kỹ thuật biểu diễn của các vận động viên trong đoàn còn hạn chế. Với niềm đam mê và tinh thần cầu tiến, các thành viên đã không ngừng rèn luyện, hoàn thiện từng động tác. Đến nay, đoàn có 6 vận động viên nòng cốt có thể biểu diễn thuần thục Mai hoa thung.

Để mang đến những tiết mục đặc sắc phục vụ người dân trong dịp trung thu này, đoàn đã tổ chức tập luyện từ đầu năm. Anh Phan Hữu Cường, Trưởng Đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Bình Minh Hoài Nhơn, chia sẻ: "Thời gian qua, các thành viên trong đoàn tự học hỏi, tìm hiểu kỹ thuật và cùng nhau tập luyện. Mỗi năm, chúng tôi luôn tiếp thu góp ý, điều chỉnh và dàn dựng tiết mục mới để chương trình thêm hấp dẫn, phong phú hơn".

Màn biểu diễn Mai hoa thung hấp dẫn, thu hút nhiều người dân đến xem. Ảnh: H.V

Tại Liên hoan Lân, Sư, Rồng đất Võ Quy Nhơn - Bình Định lần thứ III năm 2024, đoàn Miếu Bảy Bà (An Giang) gây ấn tượng mạnh khi hoàn thành phần thi Mai hoa thung xuất sắc, không mắc bất kỳ lỗi nào.

Được biết, để có được màn trình diễn trọn vẹn ấy, các vận động viên đã tập luyện liên tục suốt nhiều tháng, rèn giũa từng động tác. VĐV Trần Thế Vũ cho biết: Các thành viên trong đội phải mất nhiều năm mới có thể phối hợp nhịp nhàng, thực hiện những động tác di chuyển, xoay đầu… trên cọc sắt một cách an toàn.

Kỹ thuật Mai hoa thung đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối trong từng bước nhảy, xoay mình, tung hứng khi di chuyển liên tục giữa các cọc có độ cao và khoảng cách khác nhau. Chính vì thế, các đoàn lân thường mất nhiều năm rèn luyện, lặp đi lặp lại nhiều lần động tác trên giàn để đạt đến sự thuần thục và ăn ý tuyệt đối khi bước vào thi đấu.

Nhiều năm trước, trong thi đấu, tiết mục Mai hoa thung của Câu lạc bộ Lân Sư Rồng Kỳ Hoàn đã ghi dấu mạnh mẽ bởi những vận động viên: Nguyễn Trọng Nghĩa và Đỗ Thái Định có phong cách “múa thú” táo bạo, sáng tạo, làm tiết mục trở nên sống động và cuốn hút; Nguyễn Hữu Thịnh và Võ Đông Long là bộ đôi lên mai hoa thung với tốc độ cao, mạnh mẽ, kỹ thuật dũng mãnh; Nguyễn Trần Thái Anh và Hồ Lâm Thuận mang những kỹ thuật tinh xảo, bản lĩnh, thể hiện độ khó và sự bền bỉ trên Mai hoa thung.

Theo anh Hồ Lâm Thuận, Phó đoàn Câu lạc bộ Lân Sư Rồng Kỳ Hoàn, Mai hoa thung đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa người múa đầu và múa đuôi lân trong quá trình thi triển các động tác. Chỉ cần một sai sót nhỏ về kỹ thuật cũng có thể khiến vận động viên ngã khỏi giàn, thậm chí dẫn đến chấn thương.

"Hai vận động viên đảm nhận vị trí này phải dành nhiều thời gian tập luyện với nhau, đồng thời tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của huấn luyện viên để đảm bảo đúng kỹ thuật và hạn chế tối đa rủi ro, chấn thương ngoài ý muốn"- anh Thuận chia sẻ thêm.