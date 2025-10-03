Bạn Trần Thảo Vy (SN 2004, ở phường Quy Nhơn) là một trong những gương mặt gắn bó lâu năm với CLB Kỳ Hoàn. Bén duyên với lân từ khi mới 15 tuổi, Vy bắt đầu làm quen với múa lân qua việc tập trống và chập chõa, rồi được các anh chị động viên thử sức ở vai trò múa lân, múa sư tử.

Theo Vy, múa lân không chỉ đòi hỏi thể lực, sức bền mà còn cần thần thái để truyền sự sống động đến khán giả. Nhờ 5-6 năm rèn luyện võ cổ truyền, cô nhanh chóng thích nghi, từ những động tác cơ bản đến các tiết mục khó như leo cây, múa bàn, rồi tiến tới kỹ thuật điêu luyện hơn với Mai hoa thung.

“Mỗi lần đứng dưới đầu lân là một lần thử thách bản thân. Vừa học võ vừa múa lân, em thấy tự hào lắm. Em chỉ mong sân chơi này ngày càng rộng hơn để nhiều bạn trẻ cùng chung tay giữ gìn và lan tỏa nghệ thuật múa lân”, Vy chia sẻ.

Nếu Vy mang dáng dấp mạnh mẽ, cứng cỏi thì Võ Thị Như Quỳnh (SN 2007, ở phường Quy Nhơn Đông) lại toát lên sự hồn nhiên. Thuở nhỏ, Quỳnh thường cùng bạn bè trong xóm múa lân mỗi dịp Trung thu. Lớn lên, niềm vui ngày ấy trở thành động lực để cô gia nhập CLB Kỳ Hoàn.

Hơn một năm gắn bó, Quỳnh đã trải qua nhiều bài tập khắc nghiệt, từ rèn thể lực, giữ tấn, làm quen với chiếc đầu lân nặng nề đến luyện từng chi tiết nhỏ như nháy mắt, cúi chào hay lắc đầu lân.

Như Quỳnh (trái) cùng Vy (phải) luyện tập cùng các nam vận động viên đi trước.

“Những động tác nhỏ nhìn thì đơn giản, nhưng để làm tự nhiên, có hồn, em phải mất hơn một năm mới thuần thục. Mỗi lần đứng dưới đầu lân, em như được sống trọn vẹn trong từng nhịp trống, từng bước chân lân. Em cố gắng biểu diễn thật tốt để khán giả cảm nhận được niềm vui mà CLB gửi gắm vào nghệ thuật này”, Quỳnh bày tỏ.

Cùng chung đam mê ấy, Đặng Mỹ Duyên (SN 2007, ở phường Quy Nhơn Nam) là gương mặt kế cận của CLB. Gia nhập CLB gần 2 năm, Duyên vừa đánh trống vừa kiên nhẫn rèn từng động tác lân cơ bản.

Đặng Mỹ Duyên (giữa) cùng các anh, chị trong CLB.

“Em đang tập lắc đầu lân và động tác chào khán giả. Ngày nào em cũng cố gắng để sớm được đứng trong đội hình chính. Với em, mỗi buổi tập không chỉ là học động tác mới mà còn là cơ hội tiến gần hơn tới ước mơ được cùng các anh chị biểu diễn”, Duyên bày tỏ.

Theo anh Hồ Lâm Thuận-Phó đoàn phụ trách CLB Kỳ Hoàn, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, CLB không chỉ chú trọng chiêu mộ thành viên nam mà còn quan tâm phát triển lực lượng vận động viên nữ. Với niềm tự hào là con gái đất võ, các em luôn thể hiện tinh thần quyết tâm, kiên trì để chinh phục kỹ thuật khó, sánh ngang cùng nam giới trong bộ môn lân sư rồng.

Anh cho biết thêm: “Sự góp mặt của các vận động viên nữ mang đến màu sắc mới mẻ và hứng thú cho khán giả. Hiện nay, các em có thể đảm nhận mọi vị trí, từ đội trống, múa đầu lân, múa rồng đến những tiết mục khó như "cao không hái lộc" - lân leo cây. Đặc biệt, các thành viên nữ còn rèn luyện tiết mục Mai hoa thung - thử thách đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và kỹ thuật cao - để sẵn sàng trình diễn trong thời gian tới”.