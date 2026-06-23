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Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai: Mãn nhãn với "bữa tiệc sắc màu”

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DƯƠNG LINH
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Những ngày cuối tuần, khu vực bãi biển đường Xuân Diệu và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người dân và du khách. Trên nền trời xanh lộng gió, những đàn diều nhiều màu sắc nối nhau bay lượn, khi vươn cao giữa không trung, lúc lại chao nghiêng theo nhịp gió biển, tạo nên khung cảnh bắt mắt.

Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 do UBND phường Quy Nhơn tổ chức. Khoảng 350 cánh diều đủ kích thước, hình dáng như diều cá voi, cá sấu, cá đuối khổng lồ đến diều bầy bay lượn trên bầu trời khiến không gian biển vốn đã sôi động trong mùa du lịch hè nay càng thêm rực rỡ.

Liên hoan năm nay quy tụ 12 câu lạc bộ (CLB), đội diều đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, các đội tranh tài ở 4 nội dung gồm diều không xương, diều bầy, diều đèn và diều đồng đội.

Điều tạo nên sức hút của liên hoan không chỉ nằm ở số lượng hay kích thước của các cánh diều, mà còn ở sự sáng tạo được gửi gắm trong từng thiết kế. Mỗi đội mang đến một dấu ấn riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc giữa không trung. Trong số đó, CLB Diều Cái Bè mang đến hơn 30 con diều với nhiều hình tượng lấy cảm hứng từ thế giới đại dương như cá voi, cá đuối, sứa biển… Một số cánh diều có chiều dài hơn 30 m, thu hút đông đảo người xem mỗi khi cất cánh.

Với những người đam mê diều, niềm vui không chỉ nằm ở việc đưa những cánh diều lên cao mà còn ở việc được giới thiệu thành quả sáng tạo của mình.

Anh Nguyễn Phùng Minh Phương - đại diện CLB Diều Cái Bè - chia sẻ: “Để hoàn thiện một cánh diều nghệ thuật phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức, vì vậy điều khiến chúng tôi vui nhất là được nhìn thấy sự thích thú của người dân và du khách khi các cánh diều cất cánh. Với tôi, liên hoan không chỉ là nơi giao lưu giữa các CLB mà còn là cơ hội để nghệ thuật diều đến gần hơn với công chúng”.

Sự tâm huyết của những nghệ nhân diều được đáp lại bằng sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân và du khách. Trong suốt những ngày diễn ra liên hoan, khu vực bãi biển luôn nhộn nhịp người đến tham quan, chụp ảnh và theo dõi các màn trình diễn. Mỗi khi một cánh diều khổng lồ no gió vươn cao, nhiều du khách reo hò thích .

Anh Nguyễn Quý Thành (du khách đến từ phường Thống Nhất) cho biết trước đây từng có thời gian học tập tại Quy Nhơn. Trở lại lần này cùng gia đình và bạn bè, anh cảm nhận rõ sự đổi thay của phố biển.

Quy Nhơn trong ký ức của tôi vốn đã đẹp và thân thuộc. Lần quay lại này, tôi thấy địa phương sôi động hơn. Liên hoan diều tạo nên khung cảnh rực rỡ, vui tươi và mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách. Tôi mong sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này để mỗi lần trở lại đều có những điều mới mẻ để khám phá” - anh Thành chia sẻ.

Không chỉ thu hút du khách gần xa, liên hoan cũng nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Cẩm (người dân phường Quy Nhơn) cho biết: “Lượng người tập trung rất đông nên đôi lúc việc di chuyển có phần khó khăn hơn ngày thường. Tuy nhiên, ai cũng vui vẻ và thông cảm vì những cánh diều thực sự rất đẹp. Điều đáng mừng là liên hoan đã tạo được dấu ấn riêng và để lại hình ảnh đẹp trong lòng du khách gần xa”.

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Biển Quy Nhơn thơ mộng nay càng thêm rực rỡ với những sắc diều rực rỡ, đa dạng. Ảnh: Nguyễn Dũng

Theo Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn, Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 được tổ chức nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của nghệ thuật diều. Sự hiện diện của các CLB, đội diều đã mang đến những màn trình diễn đặc sắc, sáng tạo với hàng trăm cánh diều rực rỡ, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và tạo điểm nhấn đối với du khách.

Ông Toàn cho biết: “Thông qua liên hoan, địa phương mong muốn quảng bá hình ảnh phường Quy Nhơn đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi cũng định hướng từng bước xây dựng, phát triển liên hoan trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng và được tổ chức thường niên trong những năm tới”.

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