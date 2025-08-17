Thân thương biển Quy Nhơn

(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...

Sáng sớm, khi mặt trời vừa hé, bãi biển Quy Nhơn đã tràn đầy niềm vui bởi tiếng cười của những gia đình cùng bơi lội, phơi nắng, hay những nhóm tập dưỡng sinh, chơi bóng chuyền trên cát...

Trẻ em vừa xây lâu đài cát, vừa cười khoái chí. Ảnh: D.L

Với bà Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1954, phường Quy Nhơn), biển không chỉ là nơi ngắm cảnh, mà còn là “người bạn” đồng hành mỗi ngày. “Hầu như ngày nào tôi cũng tắm biển. Chỉ khi sức khỏe không cho phép, tôi mới ngồi hóng gió trên bãi cát mịn và sạch. Mỗi lần xuống biển, làn nước mát khiến tinh thần tôi khoẻ khoắn hơn”, bà Tâm cười hiền.

Từ không khí êm ả buổi sáng, bãi biển chuyển mình vào những dịp đặc biệt như Liên hoan diều nghệ thuật, khi bầu trời được điểm tô bằng hàng chục cánh diều rực rỡ…

Diều truyền thống, diều khí động học, diều 3D tung bay cả ban ngày lẫn ban đêm; có những cánh diều kích thước lớn cần đến 5-7 người phối hợp kéo dây, neo giữ và điều chỉnh để diều nương theo hướng gió. Trên nền trời xanh hay giữa ánh đèn lung linh về đêm, những cánh diều khiến một góc biển trở nên sắc màu, thu hút ánh nhìn của người dân và du khách.

Là một trong số những du khách có dịp ghé thăm biển Quy Nhơn đúng dịp diễn ra Liên hoan diều nghệ thuật, chị Nguyễn Lê Quỳnh Chi (SN 1985, đến từ TP Hồ Chí Minh), chia sẻ: “Nhìn hàng chục cánh diều nhiều màu sắc tung bay trên nền trời, phản chiếu xuống mặt nước trong veo… cảm giác vừa rộn ràng vừa yên bình, thật khó quên”.

Cũng ở không gian ấy, vào mỗi chiều cuối tuần, đoạn bãi biển trước công viên Hội tụ - Phát triển lại vang tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ. Hơn 2 năm nay, anh Phạm Đồng Chí Thịnh (SN 1987, phường Quy Nhơn) cùng bạn bè duy trì “Sân chơi trẻ em cuối tuần - Bãi biển Quy Nhơn” hoàn toàn miễn phí; anh chuẩn bị loa, mic, đồ chơi và trực tiếp làm quản trò.

Không khí sôi nổi, hào hứng tại Sân chơi trẻ em cuối tuần - Bãi biển Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC



Trong tiếng nhạc rộn ràng, từng nhóm trẻ í ới gọi nhau, những tiếng reo hò, cổ vũ vang lên trên bãi cát... Người lớn vừa theo dõi, vừa vỗ tay khích lệ, gương mặt rạng rỡ khi con mình chiến thắng hay chỉ đơn giản là dám mạnh dạn bước vào trò chơi.

“Mục đích là để trẻ có nơi vui chơi lành mạnh, thay vì dành hàng giờ đồng hồ với các thiết bị điện tử. Hơn nữa, chúng tôi mong rằng qua sân chơi, trẻ có thể phát triển thêm những kỹ năng mới, có thêm bạn và gắn bó hơn với biển quê mình”, anh Thịnh chia sẻ.

Ngoài sân chơi cho trẻ, biển Quy Nhơn vẫn gắn bó theo cách rất riêng với những người dân nơi đây. Ảnh: D.L

Biển không chỉ níu chân người ở lại, mà còn gọi bước những người con xa quê trở về. Đỗ Minh Nguyệt (SN 2001, phường Quy Nhơn Tây), hiện làm việc tại TP Đà Nẵng, mỗi lần về quê là lại ra biển.

Nguyệt tâm sự: “Đi nhiều nơi rồi mới thấy, biển nơi mình sinh ra vẫn là đẹp nhất. Không chỉ vì biển xanh, sạch, mà còn vì ở đó là kỷ niệm tuổi thơ, những buổi tắm biển cùng bạn bè, gia đình… mà mình không bao giờ quên”.

Từ những thói quen giản dị như tắm biển mỗi chiều, tham gia hoạt động thể thao, ngắm diều bay, cho đến tiếng cười rộn rã của trẻ trong sân chơi cuối tuần… tất cả đã tạo nên một nhịp sống ven biển vừa hiền hòa vừa đầy sức sống. Biển Quy Nhơn là nơi cộng đồng gặp gỡ, sẻ chia và vun đắp tình yêu quê hương qua năm tháng.