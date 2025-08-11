Danh mục
Tự mình khám phá, trải nghiệm - xu hướng du lịch của giới trẻ

HUỲNH VỸ
(GLO)-Trong những năm gần đây, du lịch tự túc đang trở thành xu hướng ngày càng phổ biến. Không chỉ là một hình thức nghỉ ngơi hay tụ tập bạn bè, nhiều người trẻ lựa chọn đi theo nhóm nhỏ hoặc du lịch một mình như một cách để trải nghiệm vùng đất mới, đồng thời khám phá chính mình.

Khám phá những vùng đất mới

Bận rộn với công việc của một luật sư, chị Đỗ Thị Tứ Phi (SN 1999, quê ở xã Tuy Phước Bắc) vẫn luôn chủ động sắp xếp thời gian để lên đường khám phá những vùng đất mới. Là người có nhiều rung cảm trước vẻ đẹp thiên nhiên và thích tìm hiểu nhịp sống đa dạng ở những vùng đất mới, Tứ Phi chủ động săn vé máy bay giá rẻ. Sau đó, chị tự lên kế hoạch với lịch trình hợp lý, cân đối chi phí nhưng vẫn đảm bảo có được trải nghiệm trọn vẹn.

151.jpg
Chị Đỗ Thị Tứ Phi trong chuyến du lịch tại Hội An. Ảnh: NVCC

Tứ Phi đã thực hiện nhiều chuyến đi trong nước đến Đà Lạt, Hội An, Huế, Ninh Bình, cùng một số tỉnh ở cả miền Bắc và miền Nam. Không dừng lại ở đó, chị còn mở rộng hành trình khám phá của mình đến Singapore, đảo Bali (Indonesia)…

Chia sẻ về đam mê du lịch, chị Phi cho biết: “Tôi tự lên kế hoạch, săn vé, đặt chỗ ở để có sự chủ động trong hành trình khám phá của mình. Những thông tin cần thiết, tôi thường tìm hiểu trên các trang thông tin về du lịch tự túc. Trong mỗi hành trình, tôi ưu tiên chọn nơi ở gần trung tâm để thuận tiện di chuyển, dễ dàng hòa mình vào nhịp sống thường nhật, quan sát con người và cảm nhận rõ nét hơn văn hóa của vùng đất ấy”.

“Với tôi, mỗi chuyến đi là cơ hội để sống chậm lại, lắng nghe chính mình và mở rộng góc nhìn về thế giới xung quanh. Đó cũng là cách tôi nạp lại nguồn năng lượng mới, để trở về công việc và cuộc sống với tâm thế nhẹ nhàng, đầy cảm hứng”- chị Phi chia sẻ thêm.

Niềm đam mê “xê dịch”, trải nghiệm và khám phá những điều mới mẻ đã thôi thúc anh Đinh Chí Công (SN 1990, ở phường Quy Nhơn Nam) vác ba lô lên đường trong những dịp lễ, tết. Anh thường lựa chọn du lịch một mình để tự do trải nghiệm, cảm nhận văn hóa và đặc trưng riêng của từng vùng miền.

Từ năm 20 đến 28 tuổi, anh đã đặt chân đến toàn bộ 63 tỉnh, thành (cũ) của Việt Nam; chinh phục nhiều cung đường biên giới như tuyến Việt - Trung, tuyến Việt - Lào và Việt - Campuchia; khám phá 7 đảo tiền tiêu, 4 điểm cực của tổ quốc, vượt qua tứ đại đỉnh đèo huyền thoại (Pha Đin, Khau Phạ, Ô Quy Hồ, Mã Pí Lèng) và trekking chinh phục 5/10 ngọn núi cao nhất Việt Nam…

Trong các chuyến đi, anh ưu tiên trải nghiệm cảnh đẹp thiên nhiên, khám phá chợ địa phương, thưởng thức ẩm thực và đôi khi… xin ngủ nhờ nhà dân để cảm nhận rõ nét nhất đời sống của người dân địa phương. “Trải nghiệm 4 yếu tố này ở cả 63 tỉnh, thành giúp tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa, con người và địa hình từng nơi”- anh chia sẻ.

176.jpg
Được hòa mình vào thiên nhiên và khám phá những điều chưa từng biết, đó là lúc anh Đinh Chí Công (người chỉ tay) tìm lại động lực sống, định hình lại giá trị của bản thân. Ảnh: NVCC

Không chỉ dừng lại ở việc quan sát, anh Công còn thường xuyên đưa ra góp ý, “hiến kế” cho mô hình phát triển văn hóa - du lịch ở một số nơi nếu có cơ hội tiếp xúc với người dân hoặc chính quyền địa phương. Theo anh, du lịch không chỉ là hành trình của cá nhân, mà còn là cơ hội để kết nối, sẻ chia, truyền cảm hứng sống tích cực và lan tỏa tình yêu với đất nước.

Trước đây, do tính chất công việc, anh thường xuyên được phân công công tác đột xuất ngoài tỉnh, nên đã tranh thủ kết hợp những ngày nghỉ cuối tuần để trải nghiệm. Sau khi lập gia đình năm 2022, thay vì “độc hành”, anh bắt đầu lên kế hoạch để cả nhà đồng hành. Từ những hành trình ngắn đến dài, gần đến xa, anh muốn tạo cơ hội để cả gia đình cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc bình yên và tươi đẹp của cuộc sống.

Tự do, linh hoạt

Với mong muốn khám phá vùng đất mới theo cách riêng, chị Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1998, ở phường Quy Nhơn) cùng nhóm bạn thân đã nhiều lần tổ chức các chuyến đi du lịch tự túc trong và ngoài nước. Không đi theo tour cố định, nhóm tự xây dựng lịch trình, đặt vé máy bay, chủ động thời gian để linh hoạt thay đổi điểm đến nếu cần.

“Quan trọng là có sự chuẩn bị về tài chính, phương tiện di chuyển, hiểu biết về khí hậu đến phong tục tập quán của nơi đến… để chuyến đi thật sự trọn vẹn”- chị Loan chia sẻ.

Các chuyến đi trong nước thường được nhóm lên kế hoạch trước vài tháng, chọn đi vào mùa đông để khám phá các tỉnh phía Bắc như: Hà Giang, Lạng Sơn, Hòa Bình. Sau khi hạ cánh tại Hà Nội, nhóm thuê xe ô tô tự lái, tìm homestay và sẵn sàng điều chỉnh hành trình nếu phát hiện địa điểm thú vị trên đường.

Với những chuyến ra nước ngoài, nhóm chuẩn bị kỹ càng hơn, từ việc đặt vé khứ hồi, homestay, khách sạn đến phương tiện công cộng, tra cứu bản đồ cho đến thiết bị phát wifi dùng chung đều được chủ động từ trước.

du-lich.jpg
Chị Loan cùng bạn khám phá vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc của đảo Udo (Hàn Quốc) bằng xe đạp. Ảnh: NVCC

Trong đó, mỗi thành viên đảm nhận một vai trò như: Người lập lịch trình, người lo chi phí, người giữ liên lạc… Các vật dụng như sạc dự phòng, thuốc cảm, hạ sốt và kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ cơ bản luôn là hành trang không thể thiếu.

Nhớ lại một kỷ niệm khó quên khi đặt chân đến đảo Udo (Hàn Quốc), chị Loan chia sẻ: "Từ Seoul, nhóm bay nội địa tới Jeju, rồi tiếp tục đi phà sang đảo. Chiều muộn hôm ấy, khi ghé vào một quán ăn nhỏ, cả nhóm bất ngờ được chủ quán trung niên niềm nở chào bằng tiếng Anh “Welcome to Ho Chi Minh”. Dù lời chào chưa chính xác, nhưng sự thân thiện ấy khiến mọi người thấy ấm lòng và tự hào khi giới thiệu mình đến từ Việt Nam".

Du lịch

(GLO)- Với nhiều người dân phố núi, đến chợ Phù Đổng (đường Trần Kiên, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để mua đồ ăn sáng cho gia đình hoặc thưởng thức một bữa sáng ngon miệng, ấm lòng đã là nếp quen. Dạo quanh chợ một vòng, tôi càng hiểu vì sao người dân lại gọi nơi đây là “thiên đường” ăn sáng.

Ẩm thực

(GLO)- Trước nhà tôi có khoảnh đất trống. Sau một vài cơn mưa, xuyến chi chen nhau vươn mình xanh mướt. Thi thoảng, tôi lại hái những đọt xuyến chi mơn mởn về chế biến thành một vài món ăn vừa lạ miệng vừa ngon như xào tỏi, nấu canh hay luộc.

Con đường hàng thông trăm tuổi gắn liền với lịch sử hình thành đồn điền trà Biển Hồ trên cao nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ đại ngàn đến biển xanh: Hành trình gắn kết qua Famtrip Gia Lai

Du lịch

(GLO)- Ngành du lịch Gia Lai vừa tổ chức chương trình Famtrip đầu tiên sau hợp nhất tỉnh mới, quy tụ nhiều doanh nghiệp lữ hành khảo sát thực tế các điểm đến của cao nguyên. Famtrip Gia Lai được kỳ vọng sẽ mở lối cho tour tuyến mới, đánh thức cảm hứng trải nghiệm "một hành trình hai hệ sinh thái".

Du lịch

(GLO)- Những ngày đầu tháng 7, vùng biển Vũng Bồi và Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu thiên nhiên khi cá voi Bryde-loài cá voi khổng lồ, bất ngờ xuất hiện liên tiếp để săn mồi gần bờ.

Hành trang lữ hành

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Tin tức

(GLO)- Chiều 19-7, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai (cơ sở 2, phường Pleiku), đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và xã Biển Hồ để nghe báo cáo hiện trạng và định hướng quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya.

Hành trang lữ hành

Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.

Hành trang lữ hành

(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.

null