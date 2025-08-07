Thu phí tham quan đảo Hòn Khô: Giá vé cần tương xứng với chất lượng dịch vụ

Đảo Hòn Khô là điểm du lịch biển nổi tiếng tại làng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) thu hút đông đảo du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ, làn nước trong xanh và bãi san hô gần bờ. Tuy nhiên, gần đây khi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TOCEPO (đơn vị đầu tư hạ tầng và khai thác du lịch tại đảo Hòn Khô) thông báo thu phí 80.000 đồng/khách/lượt vào điểm du lịch này, kể từ ngày 4.8.2025 đã tạo nhiều ý kiến trái chiều.

Theo thông báo số 37/2025/TB-TOCEPO của Công ty, mức phí này bao gồm thuế VAT và một số dịch vụ: Bảo hiểm khách du lịch; đón tiếp, hướng dẫn và hỗ trợ thông tin tại điểm đến; sử dụng dù che nắng tại bãi biển; dịch vụ vệ sinh, tắm tráng; duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng phục vụ khách tham quan; dịch vụ vệ sinh công cộng. Doanh nghiệp cho rằng việc thu phí nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ cảnh quan, hướng đến phát triển bền vững.

Thông báo của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TOCEPO về thu phí khách vào tham quan điểm du lịch Hòn Khô. Ảnh: B.N

Tuy nhiên, không ít người dân địa phương và du khách cho rằng mức phí 80.000 đồng là quá cao so với dịch vụ thực tế đang có. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu thu phí thì chất lượng dịch vụ cần được cải thiện và rõ ràng hơn.

Cầu tàu do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TOCEPO xây dựng trên đảo Hòn Khô. Ảnh: Đoan Ngọc

Anh Phan Văn Trường, người dân làm du lịch ở thôn Hải Đông (phường Quy Nhơn Đông) chia sẻ: “Hiện tại, trên đảo chưa có nhiều dịch vụ hấp dẫn ngoài cảnh quan thiên nhiên. Nếu chỉ lên đảo tắm biển, chụp ảnh mà thu 80.000 đồng thì quá cao, không hợp lý. Du khách nghe thông tin này thì nhiều người đã không quay lại, hoặc họ có tới Nhơn Hải cũng chỉ tắm biển, vui chơi chỗ khác chứ không ra đảo Hòn Khô như mọi khi”.

Tương tự, anh Trần Xuân Hiệp, chủ nhà hàng du lịch Hương Biển (ở thôn Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông) cũng cho rằng: “Mức giá này chỉ hợp lý nếu đi kèm các dịch vụ, tiện ích phục vụ du khách, chẳng hạn như: Có thể tổ chức các hoạt động văn hóa như biểu diễn nghệ thuật ca múa, hô bài chòi dân gian, xiếc, hoặc xây dựng các chòi nghỉ mát bằng tranh tre thân thiện môi trường, nhân viên hỗ trợ tận tình... mới thu hút khách, tương xứng với giá vé”.

Theo những người làm du lịch ở địa phương, hiện trên đảo Hòn Khô chưa có nhiều dịch vụ để phục vụ du khách ngoài việc tham quan, tắm biển. Ảnh: Đoan Ngọc

Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TOCEPO, cho biết: Doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống điện, nước, viễn thông đi ngầm dưới biển, cầu tàu, khu nhà beach club, nhà tắm tráng, vệ sinh... Theo ông: “Chi phí đầu tư và vận hành trên đảo cao hơn đất liền rất nhiều. Trong khi mùa khai thác du lịch ngắn chỉ tầm 6 tháng/năm, chủ yếu là 3 tháng hè. Mức phí này chỉ đủ bù chi phí vận hành, duy tu bảo dưỡng hạ tầng, bảo hiểm cho khách”.

Trước phản ứng từ dư luận, Công ty đã tạm thời chưa áp dụng việc thu phí để tiếp thu ý kiến. Liên quan đến nội dung miễn giảm vé dành cho trẻ em cao dưới 0,75 m đi kèm với phụ huynh khi ra đảo Hòn Khô như thông báo đã đưa ra, ông Công cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ điều chỉnh nội dung miễn phí vé cho trẻ em cao dưới 1 m, cũng như tính đến chính sách ưu đãi cho người dân địa phương trong quá trình vận hành chính thức, áp dụng thu giá vé”.

Trước phản ứng từ dư luận, Công ty đã tạm thời chưa áp dụng việc thu phí để tiếp thu ý kiến. Ảnh: Đoan Ngọc

Chính quyền địa phương cũng đang theo dõi sát sao sự việc để định hướng dư luận. Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho hay: “Doanh nghiệp được tỉnh cho thuê đất đầu tư du lịch nên có quyền đưa ra giá dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ không phù hợp với giá vé thì du khách sẽ không đến. Ở góc độ địa phương, chúng tôi sẽ làm việc với DN để điều chỉnh giá vé tương xứng với dịch vụ đi kèm cho phù hợp định hướng phát triển du lịch”.

Ông Quang cũng cho rằng, đảo Hòn Khô là tài nguyên thiên nhiên quý giá, lâu nay được người dân địa phương khai thác phục vụ du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ rạn san hô, hệ sinh thái và môi trường biển. Vì vậy, việc khai thác cần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa DN và người dân, để cộng đồng địa phương có thể tiếp cận, hưởng lợi từ du lịch không gian biển, đảo.

Đảo Hòn Khô là tài nguyên thiên nhiên quý giá, lâu nay được người dân địa phương khai thác du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ san hô, hệ sinh thái và môi trường biển. Ảnh: Đoan Ngọc

Hiện tại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá lại hoạt động quản lý, khai thác du lịch tại đảo Hòn Khô. Việc thu phí tham quan tại các điểm du lịch không phải là điều mới, nhưng mức giá cần phù hợp với hạ tầng, dịch vụ đi kèm và được sự đồng thuận từ người dân, du khách.