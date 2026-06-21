Đưa thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt về xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Ngày 21-6, ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu - cho biết: Người dân rất phấn khởi khi hệ thống thiết bị của dự án thí điểm lọc nước biển thành nước ngọt SolarRO SW II được vận chuyển lên đảo.

Đơn vị cung cấp và vận chuyển thiết bị đến xã đảo Nhơn Châu là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Phú Khánh (TP. Hồ Chí Minh). Toàn bộ thiết bị công nghệ cao của dự án đã cập Cảng Quy Nhơn vào ngày 13-6 và được vận chuyển dần ra xã đảo theo kế hoạch.

Thiết bị lọc nước được chuyển bằng tàu ra xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: ĐVCC

Ông Hưng cho biết: Trung bình mỗi giờ, hệ thống có thể lọc được khoảng 1 m³ nước ngọt, tương đương 24 m³/ngày đêm. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới vận hành, công suất ban đầu vào khoảng 8–10 m³/ngày đêm.

Đây là dự án được UBND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương triển khai nhằm từng bước giải quyết tình trạng thiếu nước ngọt kéo dài tại địa phương.

Đối với người dân Nhơn Châu, nguồn nước ngọt luôn là nỗi trăn trở qua nhiều thế hệ. Vào mùa khô, người dân thường phải sử dụng tiết kiệm từng mét khối nước hoặc chờ các chuyến tàu chở nước từ đất liền ra đảo. Vì vậy, việc hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt được đưa về đảo đã mang đến niềm phấn khởi cho người dân.

Vận chuyển thiết bị lọc nước lên bờ. Ảnh: ĐVCC

Khi đi vào vận hành, dự án không chỉ cung cấp nguồn nước sinh hoạt ổn định, an toàn cho người dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh nguồn nước trên đảo tiền tiêu.