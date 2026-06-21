Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Đưa thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt về xã đảo Nhơn Châu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC TÚ NGỌC TÚ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 21-6, ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu - cho biết: Người dân rất phấn khởi khi hệ thống thiết bị của dự án thí điểm lọc nước biển thành nước ngọt SolarRO SW II được vận chuyển lên đảo.

Đơn vị cung cấp và vận chuyển thiết bị đến xã đảo Nhơn Châu là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Phú Khánh (TP. Hồ Chí Minh). Toàn bộ thiết bị công nghệ cao của dự án đã cập Cảng Quy Nhơn vào ngày 13-6 và được vận chuyển dần ra xã đảo theo kế hoạch.

nc1.jpg
Thiết bị lọc nước được chuyển bằng tàu ra xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: ĐVCC

Ông Hưng cho biết: Trung bình mỗi giờ, hệ thống có thể lọc được khoảng 1 m³ nước ngọt, tương đương 24 m³/ngày đêm. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới vận hành, công suất ban đầu vào khoảng 8–10 m³/ngày đêm.

Đây là dự án được UBND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương triển khai nhằm từng bước giải quyết tình trạng thiếu nước ngọt kéo dài tại địa phương.

Đối với người dân Nhơn Châu, nguồn nước ngọt luôn là nỗi trăn trở qua nhiều thế hệ. Vào mùa khô, người dân thường phải sử dụng tiết kiệm từng mét khối nước hoặc chờ các chuyến tàu chở nước từ đất liền ra đảo. Vì vậy, việc hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt được đưa về đảo đã mang đến niềm phấn khởi cho người dân.

nc2.jpg
Vận chuyển thiết bị lọc nước lên bờ. Ảnh: ĐVCC

Khi đi vào vận hành, dự án không chỉ cung cấp nguồn nước sinh hoạt ổn định, an toàn cho người dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh nguồn nước trên đảo tiền tiêu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nhơn Châu hướng đến xây dựng nông thôn mới hiện đại

Nhơn Châu hướng đến xây dựng nông thôn mới hiện đại

(GLO)- Những năm qua, diện mạo nông thôn xã đảo Nhơn Châu ngày càng khởi sắc. Nhiều công trình trọng điểm như tuyến đường ven biển, trụ sở Công an xã, trạm y tế, chợ Nhơn Châu, hệ thống thoát nước khu dân cư… được đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

Thời sự

(GLO)- Ngày 18-6, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số

Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số". Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 6a tại LĐLĐ tỉnh Gia Lai

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 6a tại LĐLĐ tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 17-6, Đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 6-1-2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Báo chí tiếp tục đồng hành trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển của Gia Lai

Báo chí tiếp tục đồng hành trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển của Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với Gia Lai trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển của quê hương.

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Từ ngày mai (15-6), Gia Lai chính thức vận hành trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

Ngày mai (15-6), Gia Lai kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

Thời sự

(GLO)- Từ ngày 15-6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai sẽ kích hoạt trở lại hệ thống camera giám sát giao thông để trích xuất dữ liệu, phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm theo hình thức “phạt nguội”, sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để khắc phục hậu quả thiên tai.

Khúc tri ân nơi đất mẹ

Khúc tri ân nơi đất mẹ

Thời sự

(GLO)- Sáng 13-6, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với 7 xã biên giới

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với 7 xã biên giới

Thời sự

(GLO)- Chiều 12-6, tại xã Ia Nan, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế

Tin tức

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai đã khép lại sau 2 ngày thi với sự tham gia của hơn 37.500 thí sinh. Không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đây còn là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra hồ chứa nước Ia Mơr, dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su, thăm trang trại chăn nuôi và khảo sát dự án nông nghiệp bền vững của Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI).

null