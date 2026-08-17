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Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai dự kiến diễn ra từ 30-10 đến 8-11

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LAM NGUYÊN
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(GLO)- Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai dự kiến diễn ra từ ngày 30-10 đến 8-11 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận, với khoảng 45 đoàn nghệ nhân trong nước và quốc tế tham gia.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 327/KH-UBND về tổ chức Festival quốc tế cồng chiêng tại Gia Lai 2026. Đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, qua đó giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch của tỉnh, đặc biệt là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Festival quy tụ 45 đoàn nghệ nhân cồng chiêng, trong đó có 22 đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các đoàn nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành phố trong nước cùng một số quốc gia khu vực châu Á. Cùng tham gia còn có các câu lạc bộ, nhóm nhạc trên địa bàn tỉnh.

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Festival là dịp quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh, đặc biệt là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh: Lam Nguyên

Theo kế hoạch, Festival sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc. Từ ngày 30-10 đến 1-11, tại làng Ia Gri (xã Biển Hồ) sẽ diễn ra các chương trình: Giao lưu, trình diễn âm nhạc, nhạc cụ các dân tộc; phục dựng Lễ Mừng nhà rông mới của người Jrai; phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương và triển lãm “Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai”. Ngày 6-11, Lễ hội đường phố sẽ diễn ra trên một số tuyến đường thuộc các phường Pleiku, Diên Hồng và Hội Phú với sự tham gia của tất cả các đoàn nghệ nhân.

Điểm nhấn của Festival là Chương trình nghệ thuật Đêm hội cồng chiêng quốc tế, diễn ra lúc 20 giờ ngày 7-11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Chương trình có sự tham dự của đại biểu Trung ương, đại biểu quốc tế, đại diện UNESCO tại Việt Nam, các đoàn nghệ nhân và đông đảo người dân, du khách.

Đáng chú ý, chương trình dự kiến có nội dung trao Quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với Bộ cồng chiêng Kơ Đơ và Sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú.

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Các hoạt động giao lưu, các không gian trải nghiệm, giới thiệu nghề thủ công cũng sẽ được giới thiệu đến du khách tại Festival. Ảnh: Lam Nguyên

Trong các ngày từ 6 đến 8-11, tại Bảo tàng Pleiku và Quảng trường Đại Đoàn Kết còn diễn ra hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc; tổ chức các không gian trải nghiệm, giới thiệu nghề thủ công, nghệ thuật dân gian và sinh hoạt cộng đồng.

Cùng thời gian, chương trình “Ẩm thực Gia Lai hội tụ” tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết sẽ giới thiệu nét đặc sắc ẩm thực địa phương cùng thông tin về sản phẩm du lịch, văn hóa truyền thống. Tại đường Anh hùng Núp (phường Pleiku), dự kiến có 30-40 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và tôn vinh cà phê Gia Lai…

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