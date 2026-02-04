Gia Lai có thêm 2 bảo vật quốc gia

(GLO)- Sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú và Bộ cồng chiêng Kơ Đơ là 2 bảo vật quốc gia mới nhất của Gia Lai.

Ngày 3-2, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 236/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật quốc gia (Đợt 14).

Trong 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, tỉnh Gia Lai có 2 nhóm hiện vật là Sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú (niên đại thế kỷ IX - X) và Bộ cồng chiêng Kơ Đơ (niên đại đầu thế kỷ XX). Cả 2 bảo vật này hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Bộ cồng chiêng Kơ Đơ được trưng bày tại Bảo tàng Pleiku. Ảnh: Anh Minh

Theo Quyết định số 236/QĐ-TTg, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các cấp nơi có bảo vật quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, người đứng đầu ngành, tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia được công nhận trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Hai nhóm hiện vật của Gia Lai được công nhận lần này đều có giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học nổi bật. Trong đó, Bộ cồng chiêng Kơ Đơ gồm 8 chiếc, là loại chiêng cổ truyền của người Jrai, được Bảo tàng Pleiku sưu tầm năm 1997 từ gia đình bà Rcom Hblon ở Buôn Broái, xã Ia Tul, huyện Ayun Pa (nay thuộc xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai).

Bộ chiêng gồm 1 chiêng lớn (chiêng sa), 2 cồng có núm và 5 chiêng bằng. Chiêng Kơ Đơ được sử dụng trong các lễ hội mang tính vui tươi như lễ mừng nhà mới, lễ cưới, lễ cầu sức khỏe…, không dùng trong các nghi lễ bỏ mả hay lễ tang. Đây là hiện vật tiêu biểu của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Một số hiện vật vàng tìm thấy tại kho thiêng di tích Chăm An Phú được giới thiệu tại hội nghị báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học (tháng 5-2024). Ảnh: Hoàng Ngọc

Sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú gồm chiếc bình đặt trên hoa sen 8 cánh và các lá vàng, trong đó có một số lá khắc ký tự cổ. Hiện vật được phát hiện tại hố thiêng trong quá trình khai quật di tích Chăm An Phú (tổ dân phố 11, phường An Phú, tỉnh Gia Lai).

Di tích nằm cách trung tâm Pleiku khoảng 10 km về phía Đông, được các học giả người Pháp ghi chép và mô tả từ đầu thế kỷ XX.

Trong các đợt khai quật do Bảo tàng Pleiku phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ thực hiện, các nhà khảo cổ đã phát hiện một hố thiêng có cấu trúc hình chữ Vạn - dấu hiệu cho thấy đây từng là một ngôi đền Phật giáo cổ. Bên trong hố thiêng có nhiều hiện vật ký cúng, ngoài các hiện vật vàng kể trên, còn có nhiều viên đá quý và thủy tinh nhỏ nhiều màu sắc.