Gia Lai đề xuất công nhận thêm 2 bảo vật quốc gia

HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
(GLO)- Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia cho hai nhóm hiện vật quý gồm: bộ chiêng kơ đơ và nhóm hiện vật vàng phát hiện tại di tích Chăm An Phú. Hoạt động này nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đặc sắc của địa phương.

Hai nhóm hiện vật được lựa chọn đều có giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học nổi bật. Trong đó, bộ chiêng kơ đơ gồm 8 chiếc, là loại chiêng cổ truyền của người Jrai, được Bảo tàng Pleiku sưu tầm năm 1997 từ gia đình bà Rcom Hblon ở Buôn Broái, xã Ia Tul, huyện Ayun Pa (nay thuộc xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai).

Theo bà Hblon, bộ chiêng này xưa kia có giá trị tương đương hàng chục con bò, được gia đình gìn giữ và truyền qua nhiều thế hệ. Gia đình bà là một trong những hộ giàu có, uy tín nhất vùng Cheo Reo xưa, mới có điều kiện sở hữu bộ chiêng quý này.

img-4530.jpg
Bộ chiêng kơ đơ được trưng bày tại Bảo tàng Pleiku. Ảnh: Anh Minh

Bộ chiêng gồm 1 chiêng lớn (chiêng sa), 2 cồng có núm và 5 chiêng bằng. Chiêng kơ đơ được sử dụng trong các lễ hội mang tính vui tươi như lễ mừng nhà mới, lễ cưới, lễ cầu sức khỏe…, không dùng trong các nghi lễ bỏ mả hay lễ tang. Đây là hiện vật tiêu biểu cho không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhóm còn lại là hiện vật vàng gồm chiếc bình đặt trên hoa sen 8 cánh và các lá vàng, trong đó có một số lá khắc ký tự cổ… phát hiện tại thố thiêng trong quá trình khai quật di tích Chăm An Phú (tổ dân phố 11, phường An Phú, tỉnh Gia Lai).

b97b8da4-9c5d-4d42-9914-65e57b284275-538-0000008e11e67513.jpg
Một số hiện vật vàng tìm thấy tại kho thiêng di tích Chăm An Phú được giới thiệu tại hội nghị báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học (tháng 5-2024). Ảnh: Hoàng Ngọc

Di tích nằm cách trung tâm Pleiku khoảng 10 km về phía Đông, được các học giả người Pháp ghi chép và mô tả từ đầu thế kỷ XX. Trong các đợt khai quật do Bảo tàng Pleiku phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ thực hiện, các nhà khảo cổ đã phát hiện một kho thiêng (hố thiêng) có cấu trúc hình chữ Vạn – dấu hiệu cho thấy đây từng là một ngôi đền Phật giáo cổ. Bên trong kho thiêng có nhiều hiện vật ký cúng, ngoài các hiện vật vàng kể trên, còn có nhiều viên đá quý và thuỷ tinh nhỏ nhiều màu sắc.

Hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia bao gồm bản thuyết minh, lý lịch từng hiện vật, ảnh tư liệu chi tiết, bản vẽ kỹ thuật, tư liệu tham khảo và dữ liệu số hóa 3D. Hội đồng thẩm định cùng các chuyên gia trong lĩnh vực khảo cổ và bảo tàng học sẽ tham gia đánh giá, thống nhất trước khi trình hồ sơ lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia lần này không chỉ khẳng định giá trị lịch sử – văn hóa đặc sắc của Gia Lai, mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc gìn giữ và tôn vinh di sản văn hóa. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm làm phong phú thêm kho tàng di sản của tỉnh, đồng thời bổ sung nguồn tư liệu quý cho công tác nghiên cứu, trưng bày và giáo dục thế hệ trẻ trong thời gian tới.

