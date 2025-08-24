Bảo tàng Pleiku triển lãm di sản Hán - Nôm

Dự khai mạc triển lãm có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo phường An Khê, phường An Bình, xã Cửu An cùng đông đảo bô lão thuộc ban nghi lễ các đình, miếu trên địa bàn.

Quang cảnh buổi khai mạc triển lãm. Ảnh: Ngọc Minh

Từ ngày 23 đến 25-8, tại khuôn viên hội trường trực tuyến (phường An Khê), Bảo tàng Pleiku triển lãm giới thiệu hơn 100 phom ảnh với hơn 300 hình ảnh, tư liệu Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo 2 phần chính: Sắc phong và địa bạ; Văn tự Hán Nôm trong các không gian sinh tồn.

Trong đó, sắc phong và địa bạ gồm: các sắc phong triều đình phong kiến thời vua Tự Đức, Duy Tân, Bảo Đại phong tặng các vị thần linh tại các đình làng trên địa bàn tỉnh mà đề tài tiếp cận, sưu tầm được và các sắc lệnh phong cho những người có công với nhà Nguyễn, hiện còn được lưu giữ tại tư gia các dòng họ Nguyễn, họ Trần, họ Văn, họ Tô.

Cùng với đó là một số giấy tờ mua bán ruộng đất được các tư gia định cư lâu đời còn lưu giữ tại vùng An Khê (họ Nguyễn và họ Tô ở Cửu An, họ Lê ở Tú Thủy, họ Văn ở Tân Lai…).

Văn tự Hán Nôm trong các không gian sinh tồn gồm hình ảnh văn tự Hán Nôm với các loại hình: hoành phi, liễn đối, văn cúng, cổ vật, bia mộ... thuộc không gian đình miếu, chùa chiền, tư gia, lăng mộ.

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng Pleiku) giới thiệu hình ảnh, tư liệu Hán Nôm. Ảnh: Ngọc Minh

Trong bản đồ phân bố di sản Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũ, An Khê là địa phương có số lượng di sản Hán Nôm nhiều nhất về số lượng, đa dạng nhất về loại hình. Đây là vùng đất có người Kinh sinh sống lâu đời nhất, đình miếu, nhà cổ, mộ cổ đều tập trung hầu hết tại An Khê.

Triển lãm là một nội dung quan trọng thuộc đề tài cấp tỉnh “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai” do Bảo tàng tỉnh đề xuất và được UBND tỉnh Gia Lai giao làm cơ quan chủ trì.

Đây là lần đầu tiên di sản tư liệu chữ viết Hán Nôm được tiến hành khảo sát, sưu tầm, giới thiệu một cách có hệ thống, quy mô, tiến hành khắp các địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai, tập hợp nhiều chuyên gia trong và ngoài tỉnh cùng tham gia thực hiện.

Được biết, tháng 4 vừa qua, Bảo tàng Pleiku đã trưng bày triển lãm hơn 400 hiện vật, hình ảnh, tài liệu Hán Nôm các loại.