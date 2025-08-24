Danh mục
Bảo tàng Pleiku triển lãm di sản Hán - Nôm

NGỌC MINH
(GLO)- Sáng 23-8, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Bảo tàng Pleiku khai mạc triển lãm “Di sản Hán – Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Dự khai mạc triển lãm có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo phường An Khê, phường An Bình, xã Cửu An cùng đông đảo bô lão thuộc ban nghi lễ các đình, miếu trên địa bàn.

img-7690.jpg
Quang cảnh buổi khai mạc triển lãm. Ảnh: Ngọc Minh

Từ ngày 23 đến 25-8, tại khuôn viên hội trường trực tuyến (phường An Khê), Bảo tàng Pleiku triển lãm giới thiệu hơn 100 phom ảnh với hơn 300 hình ảnh, tư liệu Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo 2 phần chính: Sắc phong và địa bạ; Văn tự Hán Nôm trong các không gian sinh tồn.

Trong đó, sắc phong và địa bạ gồm: các sắc phong triều đình phong kiến thời vua Tự Đức, Duy Tân, Bảo Đại phong tặng các vị thần linh tại các đình làng trên địa bàn tỉnh mà đề tài tiếp cận, sưu tầm được và các sắc lệnh phong cho những người có công với nhà Nguyễn, hiện còn được lưu giữ tại tư gia các dòng họ Nguyễn, họ Trần, họ Văn, họ Tô.

Cùng với đó là một số giấy tờ mua bán ruộng đất được các tư gia định cư lâu đời còn lưu giữ tại vùng An Khê (họ Nguyễn và họ Tô ở Cửu An, họ Lê ở Tú Thủy, họ Văn ở Tân Lai…).

Văn tự Hán Nôm trong các không gian sinh tồn gồm hình ảnh văn tự Hán Nôm với các loại hình: hoành phi, liễn đối, văn cúng, cổ vật, bia mộ... thuộc không gian đình miếu, chùa chiền, tư gia, lăng mộ.

img-7720.jpg
Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng Pleiku) giới thiệu hình ảnh, tư liệu Hán Nôm. Ảnh: Ngọc Minh

Trong bản đồ phân bố di sản Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũ, An Khê là địa phương có số lượng di sản Hán Nôm nhiều nhất về số lượng, đa dạng nhất về loại hình. Đây là vùng đất có người Kinh sinh sống lâu đời nhất, đình miếu, nhà cổ, mộ cổ đều tập trung hầu hết tại An Khê.

Triển lãm là một nội dung quan trọng thuộc đề tài cấp tỉnh “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Gia Lai” do Bảo tàng tỉnh đề xuất và được UBND tỉnh Gia Lai giao làm cơ quan chủ trì.

Đây là lần đầu tiên di sản tư liệu chữ viết Hán Nôm được tiến hành khảo sát, sưu tầm, giới thiệu một cách có hệ thống, quy mô, tiến hành khắp các địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai, tập hợp nhiều chuyên gia trong và ngoài tỉnh cùng tham gia thực hiện.

img-7751.jpg
Từ ngày 23 đến 25-8, tại khuôn viên hội trường trực tuyến (phường An Khê), Bảo tàng Pleiku tổ chức triển lãm nhiều hình ảnh, tư liệu văn tự Hán Nôm. Ảnh: Ngọc Minh

Được biết, tháng 4 vừa qua, Bảo tàng Pleiku đã trưng bày triển lãm hơn 400 hiện vật, hình ảnh, tài liệu Hán Nôm các loại.

Di sản Hán Nôm: Khai mở lịch sử văn hóa Gia Lai

Di sản Hán Nôm khai mở lịch sử văn hóa Gia Lai

(GLO)- Có những trầm tích văn hóa nằm im lìm trong những đạo sắc phong cũ kỹ, tờ khế ước ruộng đất phủ bụi thời gian hay văn tế cổ xưa xướng lên nơi đình làng. Tại Gia Lai, kho báu di sản Hán Nôm ấy đang dần được đánh thức, góp phần khai mở lịch sử văn hóa của vùng đất cao nguyên.

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định 3 vùng kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển.

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Púch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho xã biên giới, nơi ý Đảng và lòng dân hòa quyện tạo thành sức mạnh để xây dựng quê hương vững mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng-an ninh.

An Nhơn Đông nỗ lực phát triển năng động

An Nhơn Đông đặt mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 14-8, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện chính trị quan trọng này sẽ định hình hướng đi chiến lược cho sự phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của phường An Nhơn Đông trong giai đoạn mới.

Ia Hiao khát vọng vươn lên

Ia Hiao khát vọng vươn lên

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng mà còn là dịp để Đảng bộ xã nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp thêm lửa cho những khát vọng mới bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Đột phá vươn lên từ nội lực

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Đột phá vươn lên từ nội lực

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I chính thức diễn ra, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau hợp nhất 2 xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thịnh cũ. Đồng thời, đề ra những mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển bền vững, toàn diện của địa phương trong những năm tới.

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Các xã, phường sau sáp nhập đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phục vụ, chủ động, sát dân. Từ việc rút ngắn thời gian cấp giấy tờ pháp lý đến các chính sách an sinh xã hội mang tính bao phủ, hiệu quả cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu mà hiện hữu rõ rệt trong đời sống người dân.

null