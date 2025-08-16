Danh mục
Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai có 2 sáng kiến tiêu biểu tham gia triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình”

NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Ngày 15-8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), gian hàng của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai đã góp mặt tại triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình” với 2 thiết bị đào tạo tự làm tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và khách tham quan.

Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2025 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, quy tụ các LĐLĐ tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành trung ương, gồm triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình” và diễn đàn “Thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động”.

Gian hàng của LĐLĐ tỉnh Gia Lai tham gia triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình” giới thiệu 2 sáng kiến đến từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Gian hàng của LĐLĐ tỉnh Gia Lai với 2 sáng kiến đến đến từ
﻿Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Thứ nhất là “Bàn thực hành lập trình điều khiển, giám sát từ xa” của nhóm tác giả Lê Tấn Hòa, Trần Hiếu Nghĩa, Nguyễn Giang Long, Lương Thanh Long (Khoa Điện tử - Tin học), ứng dụng công nghệ IoT giúp học viên thực hành lập trình từ xa, tiết kiệm khoảng 500 triệu đồng chi phí mua sắm thiết bị. Sản phẩm đạt nhiều giải thưởng, trong đó có bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Sáng kiến thứ hai là “Mô hình số hóa Trạm lưu trữ thông minh, ứng dụng trong đào tạo nghề” của nhóm tác giả Mai Văn Quang và Phan Điền (Khoa Điện), giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, tiết kiệm hơn 400 triệu đồng và đạt Giải nhì hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp trường năm 2025.

Các thiết bị không chỉ đáp ứng nhu cầu giảng dạy mà còn trang bị cho học sinh, sinh viên kỹ năng thực hành gắn với chuyển đổi số, phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo LĐLĐ tỉnh, việc chuẩn bị tham gia triển lãm được triển khai bài bản từ tổ chức cấp tỉnh để chọn sản phẩm tiêu biểu, đến trưng bày tại cấp Tổng Liên đoàn, nhằm phản ánh rõ nét tinh thần sáng tạo của đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh Gia Lai.

Gia Lai phải lọt vào tốp đầu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Gia Lai phải lọt vào tốp đầu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 5-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Gia Lai đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo để giải quyết một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Xã hội

(GLO)-Những ngày này, ngôi nhà tại địa chỉ 77 Tôn Thất Thuyết (phường Hoài Nhơn Nam) nhộn nhịp người mang đến gạo, mì, cá cơm rim… Theo kế hoạch, chuyến xe nghĩa tình của Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (CLB) sẽ đến với vùng lũ Điện Biên vào sáng 14-8.

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đời sống

(GLO)- Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở kiên cố, nhiều hộ nghèo ở xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) đã hiện thực hóa giấc mơ an cư để tập trung phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật, ủng hộ 42 triệu đồng cho bà con nghèo học bằng lái xe máy

Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật, ủng hộ 42 triệu đồng cho bà con nghèo học bằng lái xe máy

Xã hội

(GLO)- Tại buổi tuyên truyền pháp luật do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, 24 doanh nghiệp vận tải ở các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã ký cam kết chấp hành quy định về giao thông, đồng thời quyên góp 42 triệu đồng hỗ trợ bà con ở các buôn, làng học bằng lái xe máy.

Sống khỏe nhờ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Bùi Văn Lời thu lãi cao từ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ

Đời sống

(GLO)- Nhờ áp dụng kỹ thuật “bắt” cây mãng cầu, cây nhãn ra quả trái vụ, ông Bùi Văn Lời (làng Plei Pyang, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã thu lãi cao, có cuộc sống sung túc. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả cho người dân, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Đời sống

(GLO)- Ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa phía Tây tỉnh, trẻ em Bahnar, Jrai tận hưởng những ngày hè đầy hồn nhiên. Ngoài những lúc theo cha mẹ lên rẫy, các em hào hứng với những trò chơi ngoài trời rộn tiếng cười. Mùa hè vì thế chắc hẳn trở thành phần ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của các em.

Vững vàng tình mẹ…

Vững vàng tình mẹ…

Gia đình

(GLO)- Sau biến cố gia đình, nhiều phụ nữ lặng lẽ gánh cả hai vai, vừa là cha vừa là mẹ. Không chỉ giữ cho con một mái nhà đủ đầy, các chị còn vun vào đó tình thương, bản lĩnh và hy vọng-nâng đỡ con vững bước giữa đời.

null