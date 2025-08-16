Gia Lai có 2 sáng kiến tiêu biểu tham gia triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình”

(GLO)- Ngày 15-8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), gian hàng của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai đã góp mặt tại triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình” với 2 thiết bị đào tạo tự làm tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và khách tham quan.

Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2025 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, quy tụ các LĐLĐ tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành trung ương, gồm triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình” và diễn đàn “Thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động”.

Gian hàng của LĐLĐ tỉnh Gia Lai tham gia triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình” giới thiệu 2 sáng kiến đến từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Gian hàng của LĐLĐ tỉnh Gia Lai với 2 sáng kiến đến đến từ

﻿Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Thứ nhất là “Bàn thực hành lập trình điều khiển, giám sát từ xa” của nhóm tác giả Lê Tấn Hòa, Trần Hiếu Nghĩa, Nguyễn Giang Long, Lương Thanh Long (Khoa Điện tử - Tin học), ứng dụng công nghệ IoT giúp học viên thực hành lập trình từ xa, tiết kiệm khoảng 500 triệu đồng chi phí mua sắm thiết bị. Sản phẩm đạt nhiều giải thưởng, trong đó có bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Sáng kiến thứ hai là “Mô hình số hóa Trạm lưu trữ thông minh, ứng dụng trong đào tạo nghề” của nhóm tác giả Mai Văn Quang và Phan Điền (Khoa Điện), giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, tiết kiệm hơn 400 triệu đồng và đạt Giải nhì hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp trường năm 2025.

Các thiết bị không chỉ đáp ứng nhu cầu giảng dạy mà còn trang bị cho học sinh, sinh viên kỹ năng thực hành gắn với chuyển đổi số, phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo LĐLĐ tỉnh, việc chuẩn bị tham gia triển lãm được triển khai bài bản từ tổ chức cấp tỉnh để chọn sản phẩm tiêu biểu, đến trưng bày tại cấp Tổng Liên đoàn, nhằm phản ánh rõ nét tinh thần sáng tạo của đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh Gia Lai.