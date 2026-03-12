Tây Sơn phấn đấu trở thành xã hạt nhân kiểu mẫu về chuyển đổi số

(GLO)- Đoàn công tác của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cùng đại diện các sở, ban, ngành vừa có buổi làm việc với UBND xã Tây Sơn về việc triển khai xây dựng mô hình “Xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Tham gia đoàn công tác có đại diện các sở, ngành của tỉnh như: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng một số đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, hướng dẫn xã Tây Sơn triển khai những nội dung trọng tâm trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Một số nội dung đáng chú ý gồm: xây dựng và khai thác hệ thống bản đồ số; triển khai phòng họp không giấy; xây dựng trung tâm phục vụ hành chính công kiểu mẫu; phát triển mô hình “chợ số”; ứng dụng bệnh án điện tử trong lĩnh vực y tế; triển khai giáo dục STEM và phòng học thông minh tại các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng định hướng phát triển hạ tầng số, mở rộng dịch vụ viễn thông; đẩy mạnh hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng; phổ cập kỹ năng số cho người dân; thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số trong đời sống.

Đại diện các sở, ban, ngành phát biểu định hướng cho xã tại buổi làm việc.

Thông qua buổi làm việc, các sở, ban, ngành đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ xã Tây Sơn xây dựng mô hình xã hạt nhân kiểu mẫu về chuyển đổi số. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng, mang tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hình thành chính quyền số tại địa phương.