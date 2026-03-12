Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Tây Sơn phấn đấu trở thành xã hạt nhân kiểu mẫu về chuyển đổi số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐINH NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đoàn công tác của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cùng đại diện các sở, ban, ngành vừa có buổi làm việc với UBND xã Tây Sơn về việc triển khai xây dựng mô hình “Xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Tham gia đoàn công tác có đại diện các sở, ngành của tỉnh như: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng một số đơn vị liên quan.

glo-tay-son-1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, hướng dẫn xã Tây Sơn triển khai những nội dung trọng tâm trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Một số nội dung đáng chú ý gồm: xây dựng và khai thác hệ thống bản đồ số; triển khai phòng họp không giấy; xây dựng trung tâm phục vụ hành chính công kiểu mẫu; phát triển mô hình “chợ số”; ứng dụng bệnh án điện tử trong lĩnh vực y tế; triển khai giáo dục STEM và phòng học thông minh tại các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng định hướng phát triển hạ tầng số, mở rộng dịch vụ viễn thông; đẩy mạnh hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng; phổ cập kỹ năng số cho người dân; thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số trong đời sống.

glo-tay-son-2.jpg
Đại diện các sở, ban, ngành phát biểu định hướng cho xã tại buổi làm việc.

Thông qua buổi làm việc, các sở, ban, ngành đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ xã Tây Sơn xây dựng mô hình xã hạt nhân kiểu mẫu về chuyển đổi số. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng, mang tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hình thành chính quyền số tại địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Từ nền tảng chuyển đổi số hướng tới lưới điện thông minh

Từ nền tảng chuyển đổi số hướng tới lưới điện thông minh

(GLO)- Bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngành điện Gia Lai xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và mang tính đột phá chiến lược.

Có thể bạn quan tâm

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Chuyển động Tết

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

60s Gia Lai

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

null