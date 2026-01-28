Bí thư Đảng ủy phường Pleiku kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ”

(GLO)- Tối 27-1, Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai trương và các điều kiện tổ chức hoạt động “Phố đêm Chợ Nhỏ” tại khu vực Chợ Nhỏ đường Phùng Hưng và dọc bờ kè suối Hội Phú.

Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước kiểm tra công tác chuẩn bị, bố trí gian hàng và các điều kiện tổ chức hoạt động tại “Phố đêm Chợ Nhỏ”. Ảnh: Bá Bính

Theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Phước kiểm tra tiến độ hoàn thiện hạ tầng, công tác trang trí, bố trí không gian hoạt động, hệ thống chiếu sáng, âm thanh, sân khấu phục vụ lễ khai trương. Đồng thời, kiểm tra phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước yêu cầu các đơn vị, lực lượng liên quan tuyệt đối không được chủ quan, khẩn trương hoàn thiện từng hạng mục theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn và mỹ quan đô thị; kịp thời xử lý các tồn tại, phát sinh, bảo đảm tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” vào ngày 30-1 diễn ra trang trọng, an toàn.

Về công tác bảo đảm an ninh trật tự, Bí thư Đảng ủy phường giao Công an phường chủ trì, phối hợp với lực lượng Quân sự, dân quân tự vệ và các tổ tự quản tăng cường tuần tra, kiểm soát; tổ chức phân luồng giao thông hợp lý; bố trí đầy đủ các điểm trông giữ xe, có lực lượng thường trực hướng dẫn, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, lộn xộn, mất an toàn.

Các bộ phận chuyên môn được yêu cầu tiếp tục kiểm tra, rà soát điều kiện hoạt động của các hộ kinh doanh, đặc biệt là an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, niêm yết giá và thái độ phục vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm môi trường kinh doanh văn minh, an toàn.

Không gian “Phố đêm Chợ Nhỏ” tại khu vực đường Phùng Hưng rực rỡ ánh sáng với cổng chào, đèn trang trí và các gian hàng, sẵn sàng cho lễ khai trương. Ảnh: Bá Bính

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Xuân Phước chỉ đạo khẩn trương hoàn tất công tác chỉnh trang đô thị, sắp xếp bảng hiệu quảng cáo, gian hàng, khu vực sinh hoạt cộng đồng theo hướng đồng bộ, gọn gàng; tăng cường trang trí cờ, hoa, băng rôn, tạo không gian sinh hoạt, vui chơi, trải nghiệm mới cho người dân và du khách, góp phần để "Phố đêm Chợ Nhỏ" sau khai trương đi vào hoạt động ổn định, từng bước phát triển, trở thành điểm nhấn không gian đô thị và kinh tế đêm của phường.