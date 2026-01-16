Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Khi hạt cà phê mở lối du lịch canh nông ở Ia Phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC SANG NGỌC SANG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ những vườn cà phê hữu cơ xanh bền trên đất đỏ bazan, anh Siu Sắt (SN 1990, làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) đã khơi dậy một hướng đi mới cho quê hương: làm nông nghiệp sạch gắn với phát triển du lịch canh nông và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Hành trình ấy không chỉ tạo sinh kế ổn định cho người Jrai, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống trong nhịp chuyển mình của vùng cao nguyên Gia Lai.

Hồi sinh những vườn cà phê từ cách làm tử tế với đất

Những năm gần đây, nhiều vườn cà phê ở xã Ia Phí rơi vào tình trạng suy kiệt, năng suất giảm dần. Ngoài tác động của thời tiết ngày càng cực đoan, nguyên nhân sâu xa còn đến từ việc đất đai bị “vắt kiệt” sau thời gian dài lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Trước thực trạng ấy, vợ chồng anh Siu Sắt không khỏi trăn trở.

vo-chong-anh-siu-sat-cung-nhau-thu-hoach-nhung-qua-ca-phe.jpg
Vợ chồng anh Siu Sắt cùng nhau thu hoạch những quả cà phê. Ảnh: N.S

“Chúng tôi nhận ra cây cà phê không yếu vì thiếu phân, mà vì đất đã mệt. Khi đất khỏe, cây sẽ tự khỏe, trái sẽ sai và chất lượng hạt mới bền” - anh Siu Sắt chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, năm 2019, vợ chồng anh quyết định chuyển đổi toàn bộ 2 ha cà phê của gia đình sang canh tác theo hướng hữu cơ. Phân chuồng ủ hoai, phụ phẩm nông nghiệp và các chế phẩm sinh học được sử dụng thường xuyên; phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật được hạn chế dần. Với nhiều hộ đồng bào Jrai, đây là cách làm mới mẻ, thậm chí bị cho là “liều lĩnh” khi hiệu quả chưa thể thấy ngay.

Thời gian đầu, công chăm sóc nhiều hơn, năng suất chưa tăng rõ rệt. Nhưng bằng sự kiên trì, vườn cà phê của gia đình anh dần thay đổi. Đất tơi xốp trở lại, hệ vi sinh vật trong đất phục hồi, cây cà phê xanh bền, ít sâu bệnh, trái chín đều. Chất lượng hạt cải thiện rõ rệt qua từng vụ, trong khi chi phí đầu vào giảm dần.

ca-phe-duoc-thu-hai-chon-loc-qua-chin-so-che-sach.jpg
Cà phê được thu hái chọn lọc quả chín, sơ chế sạch. Ảnh: N.S

Hiệu quả ấy nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều hộ dân trong làng tìm đến tận rẫy để tận mắt chứng kiến, học hỏi. Từ vài hộ ban đầu, đến nay đã có hơn 40 hộ đồng bào Jrai tham gia chuỗi sản xuất cà phê sạch, với khoảng 50 ha được canh tác theo hướng hữu cơ, đăng ký mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc.

Ông Rơ Châm Tách (làng Yang, xã Ia Phí) cho biết: “Trước đây, gia đình tôi bón nhiều phân hóa học, cây vẫn cho trái nhưng đất ngày càng chai. Thấy vườn cà phê của anh Sắt xanh đều, ít bệnh, tôi mới tin. Giờ làm theo hướng hữu cơ, tuy vất vả hơn nhưng chi phí giảm, lại được thu mua cao hơn giá thị trường khoảng 10%, mình cũng yên tâm vì sản xuất sạch, an toàn cho gia đình”.

Lan tỏa nông nghiệp sạch, định vị thương hiệu cà phê Jrai

Không dừng lại ở sản xuất nguyên liệu, vợ chồng anh Siu Sắt sớm xác định: muốn nâng cao giá trị cà phê thì phải đi sâu vào chế biến và xây dựng thương hiệu. Tháng 5-2024, Công ty TNHH Chế biến nông sản Jrai Ia Ly được thành lập, đánh dấu bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang hướng làm ăn bài bản.

thuong-hieu-ca-phe-jrai-ia-ly-duoc-nhieu-nguoi-biet-den.jpg
Thương hiệu cà phê Jrai Ia Ly được nhiều người biết đến. Ảnh: N.S

Gia đình đầu tư khoảng 4 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc rang xay hiện đại, từng bước hoàn thiện quy trình chế biến khép kín. Cà phê được thu hái chọn lọc quả chín, sơ chế sạch, rang xay đúng kỹ thuật để giữ trọn hương vị đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.

Nhờ chú trọng chất lượng và truy xuất nguồn gốc, hai sản phẩm cà phê hạt và cà phê bột Jrai Ia Ly nhanh chóng đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Thương hiệu cà phê Jrai Ia Ly dần có mặt tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước và được giới thiệu tại các thị trường tiềm năng như châu Âu, châu Úc, châu Mỹ. Riêng năm 2025, sản lượng tiêu thụ của chuỗi đạt gần 50 tấn sản phẩm, đầu ra ngày càng ổn định.

Theo anh Siu Sắt, làm thương hiệu không chỉ để bán sản phẩm, mà còn để khẳng định giá trị nông sản của người Jrai trên chính quê hương mình. “Làm cà phê sạch là cách chúng tôi giữ đất, giữ nghề và giữ uy tín. Khi người tiêu dùng tin, thì cà phê của đồng bào mình mới có thể đi xa” - anh nói.

Ông Thái Văn Chung - Trưởng phòng Kinh tế xã Ia Phí, đánh giá: “Vợ chồng anh Siu Sắt là điển hình tiêu biểu của phong trào nông nghiệp sạch tại địa phương. Điều đáng quý là anh chị không làm cho riêng mình, mà luôn chia sẻ, hướng dẫn lại cho bà con, góp phần hình thành vùng cà phê sạch có liên kết, có giá trị gia tăng”.

Khi du lịch canh nông trở thành không gian gìn giữ văn hóa

Từ nền tảng cà phê sạch, vợ chồng anh Siu Sắt cùng các cộng sự tiếp tục mở rộng hướng phát triển mới. Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ và Du lịch cộng đồng Tây Gia Lai ra đời, với mục tiêu kết nối sản xuất nông nghiệp hữu cơ với du lịch canh nông ngay tại địa phương.

anh-elliot-connelly-du-khach-den-tu-vuong-quoc-anh-tham-gia-trai-nghiem-thu-hoach-ca-phe-voi-nguoi-dan-lang-mrong-yo-1-xa-ia-phi.jpg
Anh Elliot Connelly, du khách đến từ Vương quốc Anh trải nghiệm thu hoạch cà phê với người dân làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí. Ảnh: N.S

Theo mô hình này, du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp tham gia các công đoạn sản xuất như hái cà phê, phơi, rang xay và thưởng thức cà phê tại chỗ. Song song đó là những trải nghiệm văn hóa bản địa như dệt thổ cẩm, ẩm thực truyền thống, sinh hoạt buôn làng cùng người Jrai.

Anh Elliot Connelly, du khách đến từ Vương quốc Anh, chia sẻ: “Được tự tay hái và rang xay cà phê ở đây là trải nghiệm rất đặc biệt. Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất là câu chuyện về đất và con người Jrai phía sau mỗi hạt cà phê”.

Không chỉ tạo thêm nguồn thu, du lịch canh nông còn giúp người dân trực tiếp kể câu chuyện văn hóa của mình. Từ tiếng cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm đến sinh hoạt quanh giọt nước làng, tất cả trở thành những trải nghiệm sống động.

nghe-dan-lat-van-hien-dien-ro-net-trong-doi-song-cua-nguoi-jrai-o-xa-ia-phi.jpg
Nghề đan lát vẫn hiện diện rõ nét trong đời sống của người Jrai ở xã Ia Phí. Ảnh: N.S

Già làng Rơ Châm Nha (làng Mrông Yố 1) khẳng định: “Du lịch cộng đồng làm đúng cách thì không mất bản sắc văn hóa. Bà con vẫn ở lại buôn làng, vừa làm rẫy cà phê, vừa đón khách, kể cho họ nghe về phong tục, về cồng chiêng, về giọt nước. Như vậy con cháu mình càng hiểu và tự hào về văn hóa Jrai”.

Theo già Nha, du khách thích nhất chính là sự mộc mạc, chân thành của người Jrai; vì thế, giữ nếp sống truyền thống cũng chính là giữ sức hút cho du lịch.

tai-ia-phi-nghe-det-tho-cam-cua-nguoi-jrai-duoc-gin-giu-nhu-mot-phan-linh-hon-cua-cac-buon-lang.jpg
Tại Ia Phí, nghề dệt thổ cẩm của người Jrai được gìn giữ như một phần linh hồn của các buôn làng. Ảnh: N.S

Nói về định hướng phát triển, ông Nguyễn Công Sơn - Chủ tịch UBND xã Ia Phí - nhấn mạnh: “Chúng tôi không xem du lịch cộng đồng là phong trào ngắn hạn, mà là một hướng phát triển lâu dài dựa trên nền tảng nông nghiệp hữu cơ và văn hóa đồng bào Jrai. Sắp tới, xã sẽ thành lập làng du lịch cộng đồng. Khi người dân làm chủ từ sản xuất đến đón khách, giá trị kinh tế sẽ đi cùng với việc giữ gìn buôn làng, giữ bản sắc. Đó mới là phát triển bền vững cho Ia Phí”.

Từ những vườn cà phê xanh mướt đến những trải nghiệm canh nông giàu bản sắc, Ia Phí đang từng bước khẳng định hướng đi riêng. Ở đó, hạt cà phê không chỉ là nông sản, mà còn là “chìa khóa” mở ra sinh kế mới và gìn giữ không gian văn hóa của cộng đồng người Jrai trên cao nguyên Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ia Phí xây dựng đời sống văn minh

Ia Phí chung tay xây dựng đời sống văn minh

(GLO)- Những năm qua, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) khuyến khích người dân tham gia các hoạt động tự quản, hòa giải tại cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn minh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Điểm đến Gia Lai

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null