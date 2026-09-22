Vướng mặt bằng, dự án bảo tồn Kinh thành Huế chậm tiến độ

Hơn 360 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng tiến độ nhiều hạng mục thuộc dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế.

Dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế đang triển khai nhiều hạng mục tại khu vực Thượng thành, các Eo bầu và Hộ Thành hào. Tuy nhiên, tiến độ thi công một số công trình bị ảnh hưởng do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế, giai đoạn 1 giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế được thực hiện tại 11 khu vực, diện tích khoảng 25,5 ha, liên quan 2.233 hộ dân.

Nhà dân chậm di dời ra khỏi khu vực di tích Khâm Thiên Giám.

Hàng quán, nhà cửa của dân nằm trong khu vực di tích hồ Học Hải chậm giải tỏa.

Nghẽn giải phóng mặt bằng

Đến nay, có khoảng 1.870 hộ đã bàn giao mặt bằng, đạt 83,7%; còn 363 trường hợp chưa bàn giao, chủ yếu vướng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và một số vấn đề liên quan đất đai.

Thực tế tại các di tích Eo bầu Nam Hanh, Đông Thái, Đông Trường, Đông Gia cho thấy vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống trong phạm vi dự án. Tại Eo bầu Đông Thái, khu vực kiệt 6 đường Xuân 68 còn khoảng 5 hộ chưa di dời. Ở Eo bầu Đông Gia, một số hộ vẫn kinh doanh, buôn bán trong khu vực dự án.

Thực trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục đang thi công. Từ năm 2024, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai tu bổ, tôn tạo hệ thống Thượng thành và Eo bầu mặt Đông, từ Eo bầu Nam Hanh đến Đông Phụ đài, với tổng mức đầu tư gần 55 tỷ đồng.

Công trình hiện đạt hơn 75% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, một số hạng mục như đường dạo, dốc kéo pháo bị chậm do chưa có mặt bằng thi công. Theo kế hoạch, công trình hoàn thành vào tháng 10 nhưng đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Nhà dân còn “nằm lì” tại khu vực Eo bầu cạnh đường Xuân 68 do chưa thống nhất phương án đền bù.

Một dự án khác là tu bổ, tôn tạo Thượng thành, Eo bầu và kè Hộ Thành hào đoạn từ Tây Thành đài đến cửa Chánh Bắc có tổng mức đầu tư hơn 137 tỷ đồng. Công trình gồm các hạng mục tu bổ Thượng thành, Eo bầu, phục hồi kho đạn, kè đá và nạo vét Hộ Thành hào.

Đến nay, khối lượng thực hiện đạt hơn 25%, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027. Tuy nhiên, gần 20 hộ dân tại khu vực Eo bầu Bắc Trung và kè ngoài Hộ Thành hào chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng việc triển khai một số hạng mục.

Rà từng trường hợp để tháo gỡ

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nhiều hạng mục dự kiến triển khai trong những tháng cuối năm phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng.

Khu vực từ Tây Thành Thủy quan đến Tây Thành đài còn hơn 50 hộ dân, khu vực di tích Khâm Thiên Giám còn khoảng 10 hộ chưa được giải tỏa.

Tiến hành xử lý công trình ảnh hưởng cảnh quan Thượng thành phía bắc Kinh thành Huế.

Một góc Thượng thành phía bắc thi công xong phần tôn tạo kết cấu chính của tường thành và bờ kè ven Hộ Thành hào.

Một đoạn bờ thành, đường dạo ven Hộ Thành hào thuộc Kinh thành Huế trong giai đoạn hoàn thiện tôn tạo, chỉnh trang.

Trước thực trạng này, tại buổi kiểm tra thực tế tiến độ dự án mới đây ở di tích đàn Xã Tắc, khu vực Eo bầu, hồ Học Hải, hồ Tịnh Tâm và một số vị trí liên quan, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.

Các cơ quan phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, phương án và thời gian xử lý, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, chính sách liên quan, bố trí tái định cư và đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Việc giải phóng mặt bằng được yêu cầu thực hiện đúng quy định, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đáp ứng yêu cầu bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích.

Riêng tại đàn Xã Tắc và hồ Tịnh Tâm, lãnh đạo TP. Huế lưu ý nghiên cứu phương án giữ lại những cây xanh lâu năm trong quá trình giải phóng mặt bằng, góp phần bảo tồn cảnh quan khu vực.

Theo Ngọc Văn (TPO)