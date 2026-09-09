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Trang trọng lễ khấn cáo Giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234

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ĐOÀN NGỌC NHUẬN
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(GLO)- Sáng 9-9 (nhằm ngày 28-7 âm lịch), tại di tích An Khê Trường (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ khấn cáo giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 (1792 - 2026).

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cán bộ, nhân dân, giáo viên, học sinh đến từ các phường, xã: An Khê, An Bình, Cửu An, Ya Hội, Kông Bơ La, Kông Chro; lãnh đạo Sư đoàn 2, lãnh đạo Lữ đoàn pháo binh (thuộc Quân khu 5).

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Đại biểu dự lễ dâng hương Tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại di tích An Khê Trường. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung và dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt (khuôn viên di tích An Khê Trường), bày tỏ lòng tri ân đối với vị anh hùng dân tộc có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp dựng nước, giữ nước.

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Thực hiện nghi lễ cổ truyền tại lễ khấn cáo Giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt (khuôn viên di tích An Khê Trường). Ảnh: Ngọc Nhuận

Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ XVIII gắn liền với sự nghiệp của Tây Sơn Tam kiệt: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Trong đó, Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ là vị lãnh tụ kiệt xuất, trí dũng song toàn, người đã đưa phong trào nông dân Tây Sơn từ một cuộc khởi nghĩa nông dân phát triển thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Sinh thời, Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ (1752-1792) là nhà quân sự kiệt xuất, có tài thao lược và ý chí lớn. Cùng phong trào nông dân Tây Sơn, ông đã góp phần chấm dứt tình trạng phân tranh Đàng Trong - Đàng Ngoài, từng bước thống nhất đất nước vào cuối thế kỷ XVIII. Đặc biệt những chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút năm 1785 và Ngọc Hồi - Đống Đa mùa Xuân Kỷ Dậu 1789 đã trở thành những mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

Không chỉ ghi dấu bằng tài năng quân sự, sau khi lên ngôi, Hoàng đế Quang Trung còn thể hiện khát vọng xây dựng một đất nước ổn định, cường thịnh; chú trọng khôi phục kinh tế, phát triển giáo dục, củng cố quốc phòng và xây dựng một quốc gia độc lập, tự chủ.

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Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt (khuôn viên di tích An Khê Trường). Ảnh: Ngọc Nhuận
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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dâng hương lên án thờ tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt (khuôn viên di tích An Khê Trường). Ảnh: Ngọc Nhuận﻿
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Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dâng hương Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tại An Khê Trường - không gian gắn với Tây Sơn thượng đạo, lễ khấn cáo Giỗ Vua càng mang ý nghĩa nhắc nhớ về những năm tháng đầu tiên dựng cờ khởi nghĩa của phong trào nông dân Tây Sơn trên vùng đất này.

Chiều cùng ngày, tỉnh tiếp tục tổ chức lễ khấn cáo, dâng hương tại Đài Kính Thiên (xã Bình Phú) và Đền thờ Song thân Tây Sơn Tam kiệt (xã Bình An), nối dài không gian tưởng niệm gắn với phong trào nông dân Tây Sơn.

Sáng 10 -9 (nhằm ngày 29-7 âm lịch), Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) và Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt (nằm trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung).

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Đông đảo đại biểu và nhân dân về di tích An Khê Trường dự lễ, dâng hương Điện thờ Tây Sơn tam kiệt. Ảnh: Ngọc Nhuận

Hơn hai thế kỷ đã qua từ ngày Hoàng đế Quang Trung qua đời, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của Ngài vẫn được hậu thế tưởng nhớ. Lễ Giỗ Vua hằng năm vì thế không chỉ là nghi lễ tri ân tiền nhân mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, giáo dục truyền thống yêu nước và gìn giữ mạch nguồn văn hóa Tây Sơn trong đời sống hôm nay ở hai miền Tây Sơn thượng đạo và hạ đạo.

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