Long trọng tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233

Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: P.L

Tham dự lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thường trực các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường trong tỉnh; lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh cùng đông đảo du khách và người dân.

Các đại biểu cùng đông đảo người dân và du khách thành kính tưởng nhớ, dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: P.L

Quang cảnh lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: P.L

Trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng đông đảo du khách và người dân đã dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung cùng các tướng sĩ nhà Tây Sơn trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Ảnh: P.L

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Ảnh: P.L

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Ảnh: P.L

Tiếp đó, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu đã tham dự lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, dâng hương tưởng nhớ và và tri ân công lao to lớn của anh em nhà Tây Sơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đọc văn cúng Hoàng đế Quang Trung, cầu mong quốc thái dân an, quê hương Gia Lai ngày càng phát triển giàu mạnh. Ảnh: P.L

Đây là năm đầu tiên Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung sau khi sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới).

Lễ giỗ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Ảnh: P.L

Đây là dịp để thế hệ hôm nay tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Quang Trung-Nguyễn Huệ; ôn lại truyền thống quật khởi hào hùng của phong trào Tây Sơn và tinh thần bách chiến, bách thắng của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Qua đó, góp phần giáo dục các tầng lớp nhân dân về truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng không gian văn hóa lễ hội. Đồng thời, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao nhằm thu hút khách du lịch.