Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ phim 'Playboyy: Trò đùa nguy hiểm' ngập cảnh nóng, thô tục

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ bỏ phim Playboyy: Trò đùa nguy hiểm. Ảnh: Chụp màn hình

Theo nội dung văn bản, qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận được thông tin Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD đang thực hiện phổ biến phim Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (mùa 1) trên không gian mạng trên ứng dụng iQIYI và một địa chỉ web tới người sử dụng tại Việt Nam. Phim có độ dài 14 tập, hiện đang phổ biến tại Việt Nam đến tập 14, phim do iQIYI phân loại và hiển thị mức phân loại phim ở mức T18 (18+): phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên.

Qua tiến hành kiểm tra, rà soát, kết quả cho thấy: phim có hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục, mô tả chi tiết hành vi tình dục, dâm ô, trụy lạc thời lượng kéo dài, tần suất diễn ra liên tục. "Căn cứ kết quả kiểm tra, phim Playboy: Trò đùa nguy hiểm (mùa 1) được Cục Điện ảnh phân loại phim mức C - Phim không được phép phổ biến do vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 9 luật Điện ảnh năm 2022", văn bản của Cục Điện ảnh nêu rõ.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31-12-2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Điện ảnh, Cục Điện ảnh yêu cầu Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD thực hiện gỡ ngay phim Playboy: Trò đùa nguy hiểm (mùa 1) tại địa chỉ tên miền được đề cập và ứng dụng iQIYI. Thời gian thực hiện là trong vòng 24 giờ kể từ 11 giờ ngày 29-9-2026 và phía công ty nói trên phải có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước 12 giờ ngày 30-9-2026.

Theo ghi nhận, hiện người dùng tại Việt Nam không còn tìm thấy bộ phim khi tìm kiếm trên ứng dụng và website của iQIYI. Ảnh: Chụp màn hình

Việc yêu cầu gỡ phim Playboyy: Trò đùa nguy hiểm diễn ra trong bối cảnh Cục Điện ảnh đang tăng cường rà soát hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng. Trước đó, Cục đã ban hành văn bản đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng và các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về điện ảnh.

Đối với vấn đề phân loại phim, theo Cục Điện ảnh, khoản 1 Điều 21 luật Điện ảnh năm 2022 quy định chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim theo quy định của luật Điện ảnh và pháp luật có liên quan.

Các tổ chức, cá nhân đang thực hiện hoạt động này phải khẩn trương rà soát, bảo đảm chủ thể thực hiện hoạt động phổ biến phim thuộc đúng đối tượng theo quy định, đồng thời rà soát hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng do mình quản lý, vận hành.

Trước khi phổ biến phim, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức phổ biến phim còn phải thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim thông qua Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng; hiển thị mức phân loại, cảnh báo; áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ trẻ em và tạo điều kiện để người sử dụng dịch vụ báo cáo phim vi phạm.

Theo Thanh Chi (TNO)