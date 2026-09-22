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Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai tổ chức giỗ Tổ nghiệp sân khấu

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ĐOÀN NGỌC NHUẬN

(GLO)- Nhân Ngày Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch), sáng 22-9, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai tổ chức giỗ Tổ nghiệp sân khấu truyền thống.

Lễ giỗ được tổ chức theo nghi thức truyền thống: Khởi chinh cổ, khởi nhạc, chánh tế, bồi tế dâng hương, dâng lễ yết cáo, đọc chúc văn khấn cáo…

Sau lễ tế, các đại biểu, nghệ sĩ, nhạc công, nghệ nhân cùng dâng hương tưởng nhớ Tổ nghiệp, tri ân các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân đã góp sức gìn giữ và trao truyền nghệ thuật hát bội, bài chòi.

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Đọc chúc văn khấn cáo giỗ Tổ nghiệp sân khấu truyền thống. Ảnh: Ngọc Nhuận
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Ông Nguyễn Trọng Quỳnh - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai dâng lễ lên án thờ Tổ nghiệp. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trước đó, tối 17-9, Chi hội Sân khấu tỉnh Gia Lai (thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch) tại Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú).

Chương trình giới thiệu đến khán giả nhiều tiết mục, trích đoạn đặc sắc, như: múa Trình tường; trích đoạn hát bội Mạnh Lương bắt ngựa, Nguyệt Cô hóa cáo; hô bài chòi cổ; trích đoạn ca kịch bài chòi Tìm chồng... Qua đó, giúp khán giả trẻ có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp với nghệ thuật sân khấu truyền thống, từ âm nhạc, vũ đạo, hóa trang đến lối diễn xuất đặc trưng.

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