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Văn hóa và Bản sắc

Phố biển Quy Nhơn hội tụ sắc màu văn hóa các vùng miền

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ĐOÀN NGỌC NHUẬN
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(GLO)- Không chỉ hiện diện trong không gian trưng bày, những nét văn hóa đặc sắc của nhiều địa phương còn được chuyển tải sinh động qua các hình thức tại Triển lãm “Không gian du lịch, văn hóa - Hội nhập và lan tỏa” diễn ra từ ngày 5 đến 8-9 tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai).

Triển lãm nằm trong chương trình Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo tổ chức. Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, cùng các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện tại khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh và một phần tuyến đường Trường Chinh (phường Quy Nhơn).

Ông Trần Quang Vinh - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - cho biết: “Sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố tại triển lãm cho thấy sự quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Nhiều gian trưng bày phong phú, ấn tượng, mang nét riêng; kết hợp trình diễn nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm với các nội dung về công nghệ số, chuyển đổi số”.

Phía sau mỗi cách bài trí gian triển lãm là một câu chuyện về vùng đất, con người và hướng phát triển du lịch địa phương. Lần đầu tiên đến phố biển Quy Nhơn tham gia triển lãm, chị Tạ Nhật Tân - Cán bộ Ban Quản lý các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Thái Nguyên - chia sẻ: “Đây là dịp để chúng tôi giới thiệu giá trị di sản, văn hóa, du lịch Thái Nguyên đến công chúng. Qua đó, chúng tôi cũng có thêm cơ hội giao lưu, tìm hiểu văn hóa nhiều địa phương ở các vùng miền trên cả nước”.

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Gian trưng bày kết hợp trình diễn “Hội tụ di sản - Lan tỏa tinh hoa” của TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Gian trưng bày “Hội tụ di sản - Lan tỏa tinh hoa” của TP Hồ Chí Minh đã thu hút nhiều khách tham quan dừng chân thưởng thức trình diễn áo dài, áo bà ba với sự tham gia của các hoa hậu, á hậu tại một số cuộc thi sắc đẹp trong nước; cùng các tiết mục dân ca, diễn xướng dân gian…

Nghệ nhân Ưu tú Phan Minh Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Trước đây, tôi đã nhiều lần đến Quy Nhơn, nhưng lần này trở lại vẫn rất vui khi tham gia các hoạt động biểu diễn tại triển lãm. Đoàn chúng tôi giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của Nam Bộ đến công chúng, trong đó có bóng rỗi - một loại hình diễn xướng dân gian gắn với đời sống tín ngưỡng của người dân”.

TP Huế gây ấn tượng với không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh, mô hình về các di sản tiêu biểu như Nhã nhạc cung đình Huế, Quần thể di tích cố đô Huế; các sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, chăm sóc sức khỏe cùng nhiều sản phẩm thủ công truyền thống, sản vật địa phương.

Ông Lê Ngọc Trường Thiện - Cán bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Huế - cho biết: “Tham gia triển lãm lần này, chúng tôi mong muốn giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa, du lịch của TP Huế đến du khách trong và ngoài nước, cũng như kết nối, hợp tác với các tỉnh, thành cả nước cùng phát triển du lịch”.

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Các nghệ nhân người Khmer (TP Cần Thơ) biểu diễn nhạc ngũ âm. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khu trưng bày của TP Cần Thơ cũng giới thiệu đa sắc màu về nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, chợ nổi Cái Răng, Lễ hội kỳ yên đình Bình Thủy; các sản phẩm du lịch sinh thái sông nước, miệt vườn...; đồng thời thu hút khách tham quan với màn biểu diễn nhạc ngũ âm của người Khmer.

Nghệ nhân Lâm Tuấn Kiệt (TP Cần Thơ) chia sẻ: “Lần đầu tiên âm nhạc truyền thống của đồng bào Khmer được giới thiệu đến công chúng ở tỉnh có không gian văn hóa rất phong phú như Gia Lai. Mỗi loại nhạc cụ trong dàn ngũ âm đều có âm sắc riêng, khi hòa tấu lại tạo nên một tổng thể rất đặc biệt, gắn với đời sống văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của người Khmer”.

Là địa phương đăng cai, Gia Lai giới thiệu tại triển lãm những nét đặc sắc của vùng đất “đại ngàn chạm biển xanh” với nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể; các di tích, danh thắng, khu bảo tồn thiên nhiên; cùng các sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

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Gian trưng bày của đơn vị chủ nhà với chủ đề “Gia Lai - Hội nhập, lan tỏa sắc màu”. Ảnh: Ngọc Nhuận

Không chỉ giới thiệu bằng không gian trưng bày “Gia Lai - Hội nhập, lan tỏa sắc màu”, đơn vị chủ nhà còn tạo điểm nhấn bằng các hoạt động trình diễn, trải nghiệm dệt thổ cẩm, đan đát, diễn tấu cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên, trống trận Tây Sơn… Qua đó, khách tham quan cảm nhận rõ hơn về bản sắc văn hóa địa phương.

Tham gia biểu diễn trong đoàn nghệ nhân Gia Lai tại triển lãm, nghệ nhân R’cơm Bus (phường Diên Hồng) bày tỏ: “Đây là dịp để chúng tôi giới thiệu cồng chiêng Tây Nguyên cùng các loại nhạc cụ truyền thống đến với đông đảo người xem, đồng thời gặp gỡ, giao lưu với nghệ nhân đến từ nhiều địa phương. Qua sự kiện, mỗi vùng miền có thể kể câu chuyện văn hóa của mình, cùng góp những sắc màu riêng làm nên sự đa dạng của văn hóa Việt Nam”.

Triển lãm để lại ấn tượng đẹp cho nhiều khách tham quan. Chị Trần Thị Hồng Hằng (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Mỗi gian trưng bày có một cách giới thiệu riêng, tạo sự hấp dẫn khách tham quan. Điều tôi thích là lần đầu tiên mình ở tại Quy Nhơn nhưng được xem, nghe và trải nghiệm nhiều nét văn hóa các vùng miền khác nhau”.

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