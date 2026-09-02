Ðêm võ đài Bình Ðịnh: Dấu ấn một thập kỷ

(GLO)- Có những chương trình thể thao khép lại cùng tiếng còi mãn cuộc, nhưng cũng có những chương trình vượt khỏi khuôn khổ một cuộc tranh tài để trở thành không gian kết nối ký ức, văn hóa và con người. Ðêm võ đài Bình Ðịnh là một chương trình như thế.

Từ võ đài đến thương hiệu võ học

Năm 2016, chương trình Đêm võ đài xứ Nẫu lần đầu tiên được tổ chức, mở ra cách tiếp cận mới trong quảng bá võ cổ truyền Bình Định. Thay vì chỉ hiện diện trong các võ đường hay những cuộc thi đấu chuyên môn, võ thuật được đưa lên sân khấu lớn, đến gần hơn với người dân và du khách.

Đêm võ đài Bình Định sớm thử nghiệm việc võ sĩ không mặc giáp để tăng tính hấp dẫn cho các trận đấu. Ảnh: L.N

Một năm sau, chương trình chính thức mang tên Đêm võ đài Bình Định. Sự thay đổi không chỉ nhằm định vị thương hiệu mà còn khẳng định bản sắc của một vùng đất nổi tiếng với truyền thống võ học.

Qua từng năm, chương trình dần tạo dấu ấn riêng với sự kết hợp giữa thi đấu đối kháng và biểu diễn quyền, binh khí. Nhiều võ đường, dòng võ cùng các võ sĩ ở những môn phái như võ cổ truyền, kickboxing, muay, boxing, wushu... có dịp hội tụ, tạo nên một không gian võ thuật đa dạng nhưng cùng chung tinh thần thượng võ.

Theo đại võ sư Bùi Trung Hiếu - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Gia Lai: Điểm khác biệt của chương trình là không chỉ tập trung vào các trận đấu mà còn đưa các dòng võ, võ đường và giá trị truyền thống vào trung tâm.

Những tên tuổi như: Hồ Sừng, Phan Thọ, Phi Long Vịnh, Lý Xuân Hỷ, Lê Xuân Cảnh... gắn với những phương pháp truyền dạy, bài quyền, thế võ được trao truyền qua nhiều thế hệ. Khi bước lên võ đài, những giá trị ấy được giới thiệu rộng rãi hơn, trở thành một phần của câu chuyện về võ cổ truyền Bình Định.

Sự tham gia của CLB Chăm - Hroi - Bahnar với các võ sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở Vân Canh cũng tạo thêm nét giao thoa giữa võ thuật và văn hóa cộng đồng. Trên cùng một võ đài, các dòng võ, vùng văn hóa và nhiều thế hệ cùng gặp nhau ở mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị võ cổ truyền Bình Định.

Khi võ thuật trở thành trải nghiệm văn hóa

Sau một thập kỷ, giá trị của Đêm võ đài Bình Định không chỉ được đo bằng số trận đấu hay số võ sĩ tham gia. Điều đáng ghi nhận là chương trình đã góp phần thay đổi cách công chúng tiếp cận võ thuật.

Võ thuật được trình diễn trong không gian sân khấu chuyên nghiệp, kết hợp ánh sáng, âm thanh và tổ chức sự kiện hiện đại. Những bài quyền, binh khí truyền thống được đặt cạnh các trận đấu đối kháng, giúp các võ đường có thêm cơ hội giới thiệu bản sắc, còn công chúng được trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp, sức mạnh và tinh thần của võ thuật.

Bên cạnh các trận đấu đối kháng gay cấn, khán giả còn được thưởng thức nhiều bài quyền đặc trưng được các môn phái lưu giữ. Ảnh: L.N

Ở góc độ du lịch, đây cũng là hướng khai thác giàu tiềm năng. Một điểm đến không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan, ẩm thực mà còn bởi những câu chuyện văn hóa đặc trưng. Với Bình Định, võ thuật là một trong những câu chuyện đặc sắc ấy.

Một đêm xem võ có thể trở thành trải nghiệm văn hóa đáng nhớ với du khách. Tiếng trống cổ vũ, những đường quyền mạnh mẽ, binh khí dứt khoát cùng hình ảnh các võ đường truyền thống tạo nên một không gian vừa sôi động, vừa đậm bản sắc đất võ.

Năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi Đêm võ đài Bình Định không còn bó hẹp trong không gian Quy Nhơn mà được tổ chức tại nhiều địa phương như Pleiku, Tây Sơn, Hoài Ân. Đây là bước đi có ý nghĩa trong việc đưa võ thuật đến gần hơn với cộng đồng.

Võ sư cao cấp Nguyễn Tấn Đô (phường Pleiku) chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi võ đài tổ chức tại Pleiku. Những màn thi đấu cống hiến, kết hợp với các tiết mục biểu diễn quyền đặc sắc giúp những người gắn bó với võ cổ truyền tỉnh nhà xích lại gần nhau hơn. Tôi hy vọng chương trình tiếp tục lan tỏa đến nhiều địa phương trong toàn tỉnh”.

Sức hút của chương trình được thể hiện rõ tại Hoài Ân tối 22-3. Khoảng gần 5.000 khán giả đến theo dõi, biến quảng trường xã Hoài Ân thành một sân khấu võ thuật lớn.

HLV Trần Thiên Dũng (tỉnh Đắk Lắk, người tham gia Đêm võ đài Bình Định từ năm 2016) cho rằng đây là một trong những chương trình để lại nhiều cảm xúc nhất. “Khán giả quá đông, không khí cổ vũ rất cuồng nhiệt. Các học trò của tôi thật sự choáng ngợp trước sự kiện quy mô này. Được thi đấu tại đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của mỗi võ sĩ” - ông nói.

Sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả cho thấy võ thuật vẫn có sức sống mạnh mẽ trong cộng đồng. Tiếng trống, tiếng reo hò, ánh sáng và không khí trên khán đài tạo nên nguồn năng lượng đặc biệt, giúp mỗi trận đấu không chỉ là cuộc so tài mà còn trở thành một sự kiện văn hóa.

Trao truyền giá trị đất võ

Một thập kỷ qua, các thế hệ võ sĩ có thể thay đổi, những gương mặt mới liên tục xuất hiện, nhưng giá trị cốt lõi của Đêm võ đài Bình Định vẫn được duy trì: Kể câu chuyện về võ cổ truyền Bình Định bằng chính những thế quyền, đường võ và con người đang gìn giữ di sản.

Những nghi thức mang đậm giá trị văn hóa được duy trì tại chương trình Đêm võ đài Bình Định. Ảnh: L.N

Với võ sinh, được bước lên võ đài là cơ hội thử sức. Với võ sư, đó là dịp giới thiệu thành quả đào tạo. Còn với người tổ chức, đó là trách nhiệm đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Vì vậy, sau 10 năm, Đêm võ đài Bình Định đang từng bước tạo được sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại: Hiện đại trong cách tổ chức nhưng vẫn giữ vững giá trị cốt lõi; hấp dẫn về hình thức nhưng không xa rời bản sắc đất võ.

Võ sư cao cấp Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định - khẳng định: “Chương trình Đêm võ đài Bình Định đã không còn là một sự kiện thể thao đơn thuần. Đây là một sự kiện văn hóa đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh nhà. Mỗi lần tổ chức là một lần di sản võ cổ truyền Bình Định đến gần hơn với công chúng”.

Từ Quy Nhơn đến Pleiku, Tây Sơn, Hoài Ân và những địa phương khác, hành trình của Đêm võ đài Bình Định đang tiếp tục mở rộng. Mỗi nơi một không khí nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần mạnh mẽ, hào sảng, trọng nghĩa, trọng đạo và thượng võ.

Đó cũng là hành trình để một chương trình thể thao từng bước trở thành sản phẩm văn hóa, góp phần gìn giữ, quảng bá và lan tỏa những giá trị đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đến đông đảo công chúng.