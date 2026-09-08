Bảo tàng Cổ vật đi vào hoạt động từ tháng 5-2013 với cơ sở vật chất được cải tạo lại từ chùa Hộ Quốc (trong khuôn viên Bảo tàng Pleiku). Đây là nơi trưng bày, lưu giữ 34 cổ vật có nguồn gốc xuất xứ tại Gia Lai và 72 cổ vật rất quý hiếm thuộc nền Văn hóa Đông Sơn (có niên đại trên dưới 3.000 năm) do Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt Nam trao tặng vào tháng 8-2014.

Gian chánh điện của chùa Hộ Quốc trước kia cùng 12 bức tranh tường kể về sự ra đời, tu hành và đắc đạo của Đức Phật vẫn được giữ nguyên sau khi cải tạo, biến Bảo tàng Cổ vật trở thành điểm đến hết sức độc đáo: Bảo tàng trong chùa và chùa trong bảo tàng. Vì vậy, đến đây, ta vừa có thể tìm về một chốn thiền, vừa được hiểu thêm về ký ức dân tộc qua những báu vật.

Hàng trăm hiện vật được trưng bày đã phản ánh sự phong phú về chất liệu, kỹ thuật chế tác, kiểu dáng và nguồn gốc qua nhiều thời kỳ lịch sử, từ gốm thô, gốm đất nung đến gốm tráng men thuộc nhiều dòng gốm tiêu biểu như Đông Sơn, Chu Đậu, Gò Sành, Quảng Đức, Châu Ổ, Lái Thiêu…, cùng với đó là một số hiện vật có nguồn gốc từ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Những chiếc bình, hũ, ghè… không chỉ cho thấy sự phát triển của kỹ thuật và nghệ thuật chế tác gốm mà còn phản ánh đời sống, nhu cầu sử dụng, thị hiếu thẩm mỹ và quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các vùng miền qua các thời kỳ.

Nổi bật trong không gian trưng bày là bộ sưu tập ghè cổ, một bộ phận đặc sắc trong bộ sưu tập gốm của Bảo tàng Pleiku.

Thông qua các hoạt động trao đổi, buôn bán giữa các vùng từ hàng thế kỷ trước, ghè đến với Tây Nguyên và dần trở thành một phần quan trọng trong đời sống cộng đồng.

Đối với các dân tộc Jrai, Bahnar, chúng không đơn thuần là vật chứa đựng. Mỗi chiếc ghè có thể mang tên gọi, nguồn gốc, giá trị riêng; được trân trọng, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ghè hiện diện trong nhiều nghi lễ và sự kiện quan trọng của đời người, cộng đồng như lễ thổi tai, lễ cưới, lễ bỏ mả, lễ mừng nhà rông mới, lễ mừng lúa mới…; đồng thời gắn bó chặt chẽ với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Trước thông tin ra mắt Bảo tàng Cổ vật, nhà sưu tập Mẫn Phong Sơn (buôn Kmrơng Prông, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk; người đang sở hữu nhiều bộ ghè ché quý và từng tham gia một số triển lãm cổ vật cùng Bảo tàng Pleiku) nhận xét: “Việc mở cửa Bảo tàng Cổ vật là ước mong của nhiều người, không chỉ của những nhà sưu tập. Sau chỉnh lý, đổi mới trưng bày, mỗi hiện vật bật lên đường nét riêng, đẹp mắt hơn nhiều so với lối trưng bày như trước kia”.